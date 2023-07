Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati dal pubblico di Mediaset. E da anni e anni. Possiamo dire senza indugio alcuno che rappresenta uno dei pilastri della rete di cui sono stati presentati i nuovi programmi e i nuovi protagonisti proprio in questi giorni. Il volto di Caduta Libera, lo Show dei record, Striscia la notizia e anche altri era presente alla conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti di mercoledì scorso. Conferenza che ha portato una novità nei suoi prossimi impegni televisivi.

Ttornerà su Canale 5 con la nuova edizione de La Ruota della Fortuna, il celebre programma di Mike Bongiorno. Non è dato da sapere quando Gerry Scotti debutterà con il quiz show che è passato alla storia della televisione italiana, ma è solo questione di tempo. Queste le parole che il conduttore ha affidato al settimanale Tivù in merito alla trasmissione: “Penso che una riedizione di questo format, in chiave moderna, come stanno facendo negli Usa, sarebbe un bell’appuntamento”.

Gerry Scotti ho dovuto dire di no alla conduzione

“Sarebbe anche il ritorno a un progetto più essenziale, minimalista, a un’idea che tutti conoscono e che si potrebbe fare in modo nuovo, meno dispendioso. Ma sempre di grande compagnia nel preserale”, ha aggiunto Gerry Scotti, che nel corso dell’intervista ha rilasciato anche delle dichiarazioni inedite.

Il conduttore di Pavia ha ammesso di aver rifiutato più volte la conduzione del Festival di Sanremo, da diversi anni affidata ad Amadeus, e ha spiegato anche il perché di questa scelta. “Mi è stato chiesto più volte di condurre Sanremo, ma sono stato costretto a declinare”.

“Una volta per problemi di salute e un’altra per impegni lavorativi, ero a Varsavia per registrare il Milionario. Chissà che non ci sia un’altra occasione. Devo dire che, in questa edizione, che ha in qualche modo celebrato gli anni ’90, sarei stato perfetto”. Non è escluso che nei prossimi anni il presentatore possa approdare all’Ariston, i suoi fan certamente ci sperano.