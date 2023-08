Da Maria De Filippi a Milly Carlucci: potrebbe materializzarsi presto qualcosa che somiglierebbe quasi ad un tradimento, dato che il protagonista di questa notizia è diventato famoso grazie ad Amici. Ma a sorpresa potrebbe sì ringraziare la presentatrice Mediaset, ma successivamente salutarla definitivamente per approdare alla concorrenza. Un vero colpo di scena, che permetterebbe tra l’altro alla conduttrice Rai di ottenere un grandissimo professionista.

E non parliamo solamente di indiscrezioni, che non trovano ancora fondamento, bensì di una dichiarazione ufficiale di questo giovane artista. Dopo essere diventato ‘grande’ con Maria De Filippi, sarebbe intenzionato a tuffarsi in una nuova avventura tv ma stavolta con Milly Carlucci. Parliamo della trasmissione Ballando con le stelle, che lo accoglierebbe a braccia aperte. Il ragazzo non si è soffermato comunque solo su questo aspetto.

Da Maria De Filippi a Milly Carlucci: il volto di Amici pronto al ‘tradimento’

Lui è reduce da un successo stratosferico ad Amici di Maria De Filippi, dove ha avuto un paio di esperienze contrassegnate prima da ombre e poi da una grande luce. Ma ora il suo futuro potrebbe essere da Milly Carlucci a Ballando. A proposito dei momenti vissuti nel talent show di Canale 5 ha dichiarato a Superguidatv: “Durante il primo periodo non sono stato benissimo, ero tanto confuso e spaventato. Ora sto tornando alle mie vecchie abitudini e sto conoscendo tante persone che mi fanno stare bene“.

Stiamo parlando del vincitore dell’ultima edizione di Amici, Mattia Zenzola, pronto a voltare le spalle a Maria per iniziare un’esperienza a Ballando. Anche se non sappiamo se ne avrebbe l’occasione già nella prossima edizione: “Non mi dispiacerebbe, è un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. Si tratta di un programma che ho seguito e che mi piace, perché no?“. Il messaggio a Milly non poteva essere più chiaro di così.

Ma parlando di Maria De Filippi, da parte sua sono arrivati solo commenti positivi nella conversazione con Superguidatv: “Lei è una donna che mette tutti sullo stesso piano, tratta tutti allo stesso modo. E questa è la cosa più bella”.