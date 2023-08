Vi abbiamo raccontato di diversi rumor, di presunte conferme e rifiuti clamorosi, ma ora su Ballando con le stelle è finalmente arrivata una notizia praticamente ufficiale sui concorrenti. I primi quattro nomi sono sicuri, almeno stando a quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela sul social network X (ex Twitter n.d.r.). E si tratta di personalità molto conosciute, che alzeranno tantissimo il livello qualitativo del cast del programma di Milly Carlucci.

Prima di dirvi tutto su queste notizie bomba su Ballando con le stelle e i concorrenti, nei giorni scorsi a smentire categoricamente la sua presenza era stato il figlio di Alessandro Gassmann, Leo, noto cantante: “Smentisco subito ragazzi! Non parteciperei mai, non fa proprio per me! Rispetto le persone che partecipano, ma ho altre priorità e progetti nella vita“. Ma torniamo ora ai quattro annunci fatti online.

Ballando con le stelle, primi quattro concorrenti praticamente ‘ufficiali’

Il giornalista di Dagospia non ha dubbi e ha scoperto in anticipo coloro che a Ballando con le stelle parteciperanno come concorrenti. Si tratta di nomi roboanti, che saranno sicuramente accolti con entusiasmo dal pubblico di Rai1. C’è grande curiosità per vederli ballare e sicuramente metteranno il massimo dell’impegno, affinché possano destreggiarsi a dovere e provare ad arrivare fino in fondo al programma.

Candela ha esordito così nel suo post su X: “Ballando con le stelle, una scatenata Milly Carlucci prova a ‘depistare’ ma il cast prende forma. Ci sono i primi quattro concorrenti ‘certi’: Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Teo Mammucari“. La prima è una grande conduttrice, che è protagonista a Citofonare Rai2 con l’amica e collega Paola Perego. Bruno Barbieri è un famosissimo chef, nonché volto della televisione in veste di giudice e conduttore di programmi culinari.

BALLANDO CON LE STELLE



Una scatenata Milly Carlucci prova a "depistare" ma il cast prende forma.



I primi quattro concorrenti "certi":



SIMONA VENTURA

BRUNO BARBIERI

BOBBY SOLO

TEO MAMMUCARI#ballandoconlestelle pic.twitter.com/ZriRgiRgk3 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 7, 2023

Bobby Solo è uno straordinario cantautore e chitarrista italiano, che salirà sul palco e ballerà nonostante i suoi 78 anni, mentre Teo Mammucari è reduce dall’esperienza a Italia Uno, in veste di conduttore televisivo de Le Iene.