Brutta notizia per Milly Carlucci, la seconda in pochi giorni. Riguarda Ballando con le stelle e un nuovo rifiuto di un papabile concorrente, che invece si è immediatamente defilato dalla corsa. Il nome di questo cantante era uscito fuori e i telespettatori avevano gradito questa ipotesi. Ma lui è prontamente intervenuto su Twitter-X e ha deciso di smentire totalmente l’indiscrezione. Quindi, non lo vedremo ballare nel programma di Rai1.

Per Milly Carlucci altro no a Ballando con le stelle, dopo il rifiuto di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis aveva esclamato: ““Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare“. Quindi, ha voluto rendere omaggio alla trasmissione di Milly Carlucci, dicendo che si tratta di un programma certamente importante, ma nel suo futuro non c’è alcuna intenzione di mettersi in gioco in questa tipologia di contesto. Quindi, lei non ci sarà.

Milly Carlucci e Ballando con le stelle, nuovo rifiuto

Una delusione enorme per Milly Carlucci, che dovrà guardare altrove per trovare il cast giusto di Ballando con le stelle. Questo rifiuto ha ormai l’ufficialità, visto che è stato il diretto interessato a respingere queste voci. Niente da fare quindi per questo giovane artista, tra l’altro figlio d’arte, che preferirà sicuramente concentrarsi su altro. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e cosa ha scritto sul social network.

In risposta a Cinguetterai, che aveva fatto il suo nome, Leo Gassmann ha rigettato al mittente l’idea che possa diventare un nuovo concorrente di Ballando: “Smentisco subito ragazzi! Non parteciperei mai, non fa proprio per me! Rispetto le persone che partecipano, ma ho altre priorità e progetti nella vita“. Presumibilmente ha intenzione unicamente di concentrarsi sulla musica e, chissà, partecipare al prossimo Festival di Sanremo. E non c’è spazio per Ballando con le stelle nella sua vita professionale.

Smentisco subito ragazzi! Non parteciperei mai, non fa proprio per me! Rispetto le persone che partecipano ma ho altre priorità e progetti nella vita💙🫂 — Leo Gassmann (@Leogassofficial) August 3, 2023

Leo Gassmann ha 24 anni ed è il figlio dell’attore Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz. Nel 2020 ha trionfato nella categoria Nuove Proposte di Sanremo con la canzone Vai bene così. Quest’anno ha pubblicato i singoli Terzo cuore, Volo rovescio e Capiscimi.