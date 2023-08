Non ci sono buone notizie per il pubblico di Ballando con le stelle, infatti Milly Carlucci ha appena saputo che una possibile concorrente ha rivelato che non prenderà parte al programma. C’è stato anche un complimento da parte di questa vip della televisione, ma alla fine i telespettatori dovranno accettare la cruda realtà. Sembrava che potesse essere quasi fatta, invece è arrivata una vera e propria batosta per la trasmissione di Rai1.

Sono uscite tante indiscrezioni sul cast di Ballando con le stelle, con Milly Carlucci che avrebbe contattato moltissima gente famosa per provinarla. E questo personaggio molto apprezzato, reduce da un’importante esperienza a Mediaset, pareva essere quello giusto per innalzare ancora di più il livello. Ma bisognerà guardare altrove perché la sua risposta è stata chiarissima e non lascia spazio ad altro tipo di interpretazioni.

Ballando con le stelle, delusione Milly Carlucci: vip smentisce partecipazione

Proprio nelle scorse ore vi abbiamo fatto una lista di nomi, scritta dal sito TvBlog, a proposito di coloro che potrebbero partecipare a Ballando con le stelle. Milly Carlucci sembrava avesse puntato anche su questa vip, ma non è stato così. In lizza per un posto nel programma ci sono, tra gli altri, Serena De Ferrari, Nino D’Angelo, Dan Peterson, Rosanna Lambertucci, Antonio Mezzancella, Michele Placido, Francesca Alotta, Maurizio Micheli ed Edwige Fenech.

Ad aver smentito tutto è stata l’ex opinionista del GF Vip ed ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli: “Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare“. Quindi, ha voluto rendere omaggio alla trasmissione di Milly Carlucci, dicendo che si tratta di un programma certamente importante, ma nel suo futuro non c’è alcuna intenzione di mettersi in gioco in questa tipologia di contesto. Quindi, lei non ci sarà.

Non resta che aspettare le prossime settimane per capire se qualche nome fatto in queste ore sia davvero attendibile. Da non escludere anche il possibile intervento di altri personaggi famosi, che potrebbero confermare o smentire queste indiscrezioni.