Notizie a sorpresa su Amici 23 sono state rivelate in queste ore e riguardano i prossimi insegnanti del programma di Maria De Filippi. Sono uscite tantissime indiscrezioni nell’ultimo periodo e ormai sembrava praticamente certa la composizione dei professori, ma invece la verità sarebbe un’altra. Erano due i nomi big che parevano in procinto di firmare il contratto in sostituzione di Arisa e Raimondo Todaro, ma sono stati clamorosamente smentiti.

Come ben sapete, Arisa ha deciso di approdare a The Voice Kids, gettandosi tra le braccia di Antonella Clerici. E oltre a lei si era vociferato che Raimondo Todaro fosse vicinissimo a lasciare Amici 23, ma ora TvBlog ha fornito altri dettagli. E sono stati rispediti al mittente i nomi dei possibili nuovi insegnanti del programma di Canale 5. Andiamo a vedere insieme cosa è stato svelato nelle ultime ore dal sito in questione.

Amici 23, nuove notizie sui prossimi insegnanti del talent show

Ad Amici 23 sono previsti sicuramente dei cambiamenti in tema insegnanti, visto che Arisa non ci sarà. Cosa diversa potrebbe succedere invece con Todaro, dato che TvBlog ha smentito anche il litigio avuto dall’ex coreografo di Ballando con le stelle con Maria De Filippi. In sostituzione della cantante e dell’altro prof sono usciti due nomi di donne, molto amate dal pubblico, ma a quanto pare non saranno loro a sedersi in studio.

TvBlog si è informato sui nomi circolati e ha detto che Emma Marrone ed Elena D’Amario non ci saranno. Questo quanto è stato riferito integralmente: “Per quel che riguarda i futuri -eventuali- innesti fra i professori di Amici, ci risultano destituite di fondamento le voci che parlano di un ingresso di Emma Marrone e di Elena D’Amario”. Quindi, tutto resta ancora incerto e solamente nelle prossime settimane capiremo meglio cosa succederà.

Intanto, sui social network la pagina Instagram di Amici ricorda quasi quotidianamente che sono sempre aperti i casting sia per il ballo che per il canto. Chi pensa di avere delle qualità può iscriversi e sperare di parteciparvi.