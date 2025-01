Lunedì 13 gennaio è arrivata in modo del tutto inaspettato l’eliminazione di Helena Prestes dalla casa del Grande Fratello. La modella brasiliana, una delle figure principali di questa edizione del reality di Canale 5 e considerata da molti una delle favorite per la vittoria finale, ha dovuto lasciare il programma dopo aver perso al televoto contro Ilaria Galassi, Luca Calvani, Tommaso Franchi e, soprattutto, contro Shaila Gatta. Questo risultato ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche la stessa Helena, che, dopo aver salutato i suoi compagni e abbandonato la casa, ha vissuto un momento di commozione mentre rifletteva sulla sua esperienza al GF.

“Grazie a tutti quelli che mi hanno votata come preferita, e mi spiace, magari ero un po’ stanca, mi sentivo un po’ schiacciata, non lo so. Grazie al Grande Fratello e grazie a tutti, è stata un’esperienza molto bella e mi mancherete tantissimo”, ha dichiarato Helena, visibilmente emozionata, in un video condiviso sui social. “Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme”.

Grande Fratello, indiscrezioni parlano di un rientro di Helena e Jessica

Nel giro di una settimana il Grande Fratello ha perso due pilastri del reality show. Jessica Morlacchi ha abbandonato la casa dopo il provvedimento preso dal GF a seguito delle violente liti nate in casa (una tra Ilaria e Helena e l’altra tra la modella brasiliana e Jessica). La cantante ha ritenuto che il provvedimento non era giusto e dopo l’annuncio di Alfonso Signorini ha detto di voler lasciare la casa lasciando tutti senza parole. Poi l’eliminazione di Helena Prestes, arrivata lunedì 13 gennaio. La modella, finita in nomination insieme a Tommaso, Amanda, Shaila ha perso il duello con la sua ‘nemica’, l’ex velina di Striscia la Notizia.

Helena e Jessica hanno innescato diverse dinamiche in casa, quindi perché farsi scappare due concorrenti così? Secondo alcune indiscrezioni, il Grande Fratello starebbe pensando di non escludere completamente le due concorrenti dal gioco e di farle partecipare in qualche altro modo.

“Secondo alcune indiscrezioni, Jessica ed Helena continueranno a rivestire un ruolo centrale al #GrandeFratello essendo coinvolte in molteplici dinamiche. Non da escludere confronti e rientri temporanei in Casa come ospiti”, si legge sulla pagina social GF News. Per molti utenti, ma certamente anche secondo gli autori e Signorini, alcuni concorrenti non sarebbero in grado di mantenere alta l’attenzione verso il reality.

“Proprio una bella mossa eliminare Helena se poi avranno sempre bisogno di lei per i blocchi in puntata, che geni gli autori 🤦‍♀️🤦‍♀️ La casa è piena di comodini come Emanuele, Bernardo e Chiara , e la protagonista fuori. Ridicoli, fossero tutti come me il programma fallirebbe”, si legge infatti. “Chissa perche’ me l’aspettavo. Per Jessica devono ammorbidire un po’ l’orribile immagine che ha dato di se, per Helena pure”, è il pensiero di un altro utente.