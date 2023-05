Nuove indiscrezioni e nuovi dettagli sul futuro della Rai e dei conduttori. Da diversi giorni, infatti, si rincorrono voci secondo cui il governo di Giorgia Meloni sarebbe pronto a mandare a casa dirigenti e conduttori non graditi alla destra. Al loro posto arriveranno persone fidate e più vicine alle idee politiche di Fratelli d’Italia, partito della premier. C’è aria di rivoluzione a viale Mazzini dopo le dimissioni dell’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, che nei giorni scorsi ha dato la comunicazione al ministro dell’Economia e delle Finanze.

“Prendo dunque atto che non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro di amministratore delegato. Nell’interesse dell’Azienda, ho comunicato le mie dimissioni al Ministro dell’Economia e delle Finanze”, ha detto l’ex amministratore delegato della Rai. Ora il governo di Giorgia Meloni può archiviare la gestione decisa dell’esecutivo guidato dall’ex presidente del Consiglio Mario Draghi e procedere con le nuove nomine.

Rai, i nuovi conduttori e chi lascia: le voci sulle nomine

Le voci si rincorrono anche per i programmi e i talk show Rai, tra novità e conferme. Fabio Fazio e Che tempo che fa, trasmissione in onda su Rai Tre dal 2003, sono destinati a lasciare la Rai e a trasferirsi sul canale Nove. Al mattino sono usciti i nomi di Manuela Moreno e del salviniano Roberto Poletti. La giornalista del Tg2 è in lizza per la conduzione di Agorà (in inda su Rai Tre), mentre il giornalista salviniano potrebbe condurre Uno Mattina.

Per la conduzione di Uno Mattina c’è sono anche il nome di Tiberio Timperi, ora impegnato con Monica Setta e Ingrid Muccitelli nella conduzione di Unomattina in famiglia, in onda su Rai Uno. Monica Setta potrebbe prendere il posto di Serena Bertone, in onda con Oggi è un altro giorno, anche se non c’è ancora nessuna conferma visto che gli ascolti l’hanno sempre premiata. Incoronata Boccia, giornalista sarda e moglie del portavoce del governatore della Sardegna Cristian Solinas, potrebbe prendere il posto della giornalista Manuela Moreno al Tg2 Post.

Sembra certa la presenza di Pino Insegno, presentatore dei comizi di Fratelli d’Italia che prende il posto di Flavio Insinna a L’Eredità. Come detto, via dalla Rai anche Fabio Fazio. Il conduttore potrebbe essere sostituito da Nicola Porro. Confermato invece Pierluigi Diaco e il programma di Rai2 “Bella Mà”. “Giorgia Meloni è una delle mie migliori amiche, onesta e leale. Ma non ho mai parlato con lei di Rai, parliamo di altre cose e si cazzeggia”, ha raccontato qualche tempo fa il giornalista a Repubblica.