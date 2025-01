La puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 8 gennaio è stata ricca di colpi di scena e ha visto il clamoroso addio di Jessica Morlacchi, furiosa per il provvedimento preso nei suoi confronti (ma anche di Helena e Prestes e Ilaria Galassi) dopo la furiosa lite avuta con la modella brasiliana nei giorni scorsi. Durante il movimentato appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini, fa fatto rientro in casa Pamela Petrarolo.

La concorrente, entrata al Grande Fratello insieme a Eleonora Cecere (che aveva abbandonato dopo appena un mese di permanenza nella casa) e Ilaria Galassi formando il trio delle Non è la Rai, era uscita dalla casa per risolvere delle questioni familiari: “Le mie figlie hanno bisogno di me”, aveva spiegato la concorrente che era salutata e abbracciata calorosamente da tutti gli altri inquilini in lacrime.

Grande Fratello, Ilaria a Pamela: “Dobbiamo parlare sotto le coperte”

Come detto nella puntata del Grande Fratello andata in onda l’8 gennaio, ci sono stati diversi colpi di scena e uno di questi è stato il rientro in gara di Pamela. Dopo aver risolto delle questioni di famiglia, la Petrarolo è tornata nella casa dividendo il suo delle Non è la Rai e quindi partecipando come concorrente singola. Sul divano insieme a Ilaria Galassi, Pamela ha salutato l’amica che l’ha subito avvisata: “Devo parlare con te, sotto le coperte da sola”.

Ilaria ha provato a parlare sottovoce ma ovviamente il microfono ha mandato in onda la richiesta e l‘intervento del Grande Fratello è stato immediato. “Vi ricordo che sotto le coperte non si dovrebbe parlare”, ha detto qualcuno dalla regia ricordando alle concorrenti che è severamente vietato parlare senza microfono (cosa che però, a quanto pare, viene fatta spesso). Proprio a causa di queste violazioni, qualche giorno fa il GF ha punito il gruppo decurtando il loro budget della spesa del 30%.

All’ammonimento del Grande Fratello, Ilaria ha risposto dicendo “E io invece parlo, senza microfono, nella notte“, ha detto rivolgendosi, tra le risate, a chi l’aveva appena ripresa. Per fare poi le corna alla telecamera. Un siparietto che però non è piaciuto al pubblico del reality, che anche in questa occasione ha criticato pesantemente la concorrente delle Non è la Rai. “Ma ancora non la squalificano?”, scrive un utente su X.

Per altri “la sfacciataggine di questa proprio va oltre al limite della sopportazione che stronza”, “Ilaria un po’ di maturità però eh, se nn stai a certe regole vai a casa tua”. Per altri a Ilaria “è concesso tirare calci senza uscire, figuriamoci parlare sotto le coperte! Comunque assurdo come al giorno d’oggi si parli tanto di violenza sulle donna, e poi succedono queste cose e nessuno le condanna”. E c’è anche chi parla delle violazioni del regolamento: “Continua a parlare senza microfono e poi si lamentano del budget”, e chi pensa che Ilaria voglia sapere cosa pensano di lei all’esterno della casa.