Incredibile affermazione al Grande Fratello di Beatrice a poche ore dalla finale. Si è rivolta verso un’altra concorrente e, senza fare tanti giri di parole, le ha detto che stava emanando un cattivo odore. In tanti l’hanno presa ironicamente, ma in rete non sono da escludere anche delle polemiche per queste parole che in qualche modo potrebbero aver rappresentato un’offesa.

Nella casa del Grande Fratello c’è stata quindi questa dichiarazione davanti alle telecamere di Beatrice, che potrebbe aver messo in imbarazzo la compagna di avventura. Pare che si sentisse della puzza e l’attrice è stata molto diretta nei suoi confronti. Invitandola a lavarsi per evitare che possano esserci questi inconvenienti, anche nel corso della diretta.

Leggi anche: “Dopo questa hai già vinto”. Beatrice, pubblico con i brividi: cosa è successo al Grande Fratello





Grande Fratello, Beatrice alla coinquilina: “Puzzi, devi lavarti”

A ricostruire l’avvenimento del Grande Fratello sono stati alcuni telespettatori, che sul social network X hanno parlato di questa conversazione di Beatrice con la coinquilina. Quest’ultima, stando al racconto della Luzzi, non profumava e gliel’ha detto chiaramente. Non sappiamo bene come abbia reagito la concorrente, se sia davvero andata subito a farsi una doccia o meno.

L’affermazione di Bea è stata fatta nei riguardi di Simona Tagli, secondo l’utente di X che ha raccontato tutto: “Insomma la Luzzi sta dicendo alla Tagli che puzza e si deve lavare. Best friend proprio”. Non abbiamo altre notizie, quindi potrebbe anche essersi trattato di uno scambio amichevole e scherzoso tra le due donne, che sono diventate amiche al Grande Fratello.

Inzomma la luzzi sta dicendo alla tagli che puzza e si deve lavare.

Best friend proprio. #GrandeFratello — miamichellemabelle (@Mimerig) March 25, 2024

Ora non resta che concentrarsi verso la fine del reality show, infatti tra poche ore scopriremo chi avrà vinto l’edizione di quest’anno dopo quasi 200 giorni trascorsi in casa.