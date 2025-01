Francesca Senette parla di Emilio Fede. La giornalista, un tempo volto noto del Tg4, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“. Giusto qualche tempo fa era uscito fuori un video sul noto direttore che aveva destato scalpore e preoccupazione. Il giornalista era apparso in condizioni precarie. Il 93enne aveva voluto salutare Silvio Berlusconi, dicendo che era molto meglio di Giorgia Meloni.

“Emilio Fede è ospite in una casa di riposo – aveva poi fatto sapere Roberto Alessi, direttore di Novella2000 – Dagospia ha riportato la notizia correttamente, ma vorrei aggiungere qualche dettaglio. Fede appare molto meglio rispetto alle immagini e ai video circolati sul web. È contento di essere dove si trova ora”. L’ultimo aggiornamento, invece, non è così roseo.

Francesca Senette su Emilio Fede: “Non sta bene”

Il racconto di Francesca Senette, in realtà, fa riferimento a un incontro avvenuto due anni fa con l’ex direttore del TG4 Emilio Fede. Le sue dichiarazioni hanno sorpreso il pubblico de “La Volta Buona” e la stessa Caterina Balivo. Oltre che sulle condizioni di salute la giornalista ha parlato anche dello stato d’animo del collega più anziano.

“L’ho visto un paio di Natali fa – ha dichiarato Francesca Senette – Non sta bene, è un signore di una certa età. Ha perso la moglie qualche anno fa ed è stata una perdita molto importante per lui”. La giornalista ha quindi aggiunto che Emilio Fede si è emozionato nel vederla, affermando inoltre che spesso le persone si dimenticano di chi le ha aiutate nel percorso professionale.

L’inizio, tuttavia, non fu dei più semplici: “Lavoravo in un’emittente privata e pare che Berlusconi mi avesse visto in video. Chiamò Fede e gli disse che avrei dovuto lavorare con lui”. Ma quando arrivò in redazione il direttore non voleva nemmeno farla entrare. In un’altra occasione lui, insoddisfatto di un suo servizio, le lanciò una cassetta in testa: “Mi prese in pieno, capii che era molto arrabbiato” le sue parole.

