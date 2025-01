“Se ne va prima dell’annuncio di Signorini”. Per il Grande Fratello si preannuncia una puntata ricca di pathos. La Casa, alla prima puntata del nuovo anno, si presenta in pieno tumulto. Le festività natalizie, invece di portare pace tra gli inquilini segnati da tre mesi di convivenza forzata, hanno innescato una serie di liti e discussioni che sono sfociate persino oltre lo scontro verbale.

In queste ore, molti commentatori danno ormai per certo il destino di Helena Prestes all’interno della casa. Secondo l’opinione prevalente, la fotomodella brasiliana sarebbe a rischio eliminazione dopo la lite con Jessica Morlacchi durante una cena. Helena, esasperata dagli insulti e dalle provocazioni della cantante dei Gazosa, ha reagito tentando di versarle addosso dell’acqua prelevata con un bollitore dalla cucina. Tuttavia, potrebbe esserci un colpo di scena dell’ultima ora: un’uscita inaspettata potrebbe salvare Helena dall’eliminazione diretta.

Il Grande Fratello ha annunciato ieri la decisione di adottare un provvedimento disciplinare. Anche se non è stato ancora rivelato il nome dell’inquilino interessato, la maggior parte dei fan è convinta che si tratti di Helena. Ma sorprendentemente, una decisione presa da un’altra concorrente proprio in queste ore potrebbe cambiare le carte in tavola. Sembra, infatti, dai commenti di alcuni inquilini, che Ilaria Galassi abbia deciso di abbandonare il programma di sua spontanea volontà. Nei giorni scorsi, l’ex ballerina di Non è la Rai aveva già manifestato questa intenzione.

Se ne discute anche dentro la casa, come dimostra un dialogo avvenuto ieri sera a bassa voce in giardino tra Javier Martinez e Bernardo Cherubini, mentre Ilaria stava passando vicino a loro. La mossa di Galassi potrebbe avere conseguenze dirette sull’eliminazione di Helena. Secondo alcuni telespettatori, infatti, perdere due concorrenti in una sola serata – una per eliminazione diretta e l’altra per ritiro spontaneo – sarebbe troppo per il reality di Canale 5, già povero di dinamiche in questa edizione.

ma quindi ilaria se ne va di sua spontanea volontà? non ho capito#grandefratello #heleners pic.twitter.com/3rhRUgwAvX — 𝑨𝑙𝑒 😉 (@_maariposaa_) January 7, 2025

Se Ilaria dovesse davvero abbandonare, c’è chi spera in una sorta di “grazia” per Helena da parte della produzione del Grande Fratello e Alfonso Signorini: la brasiliana potrebbe ricevere comunque una sanzione, ma le sarebbe permesso di continuare il gioco, per la gioia dei suoi fan. C’è poi chi sostiene che Ilaria potrebbe annunciare il proprio ritiro solo dopo il rientro di Pamela Petrarolo, l’altra componente del duo di Non è la Rai. Pamela aveva lasciato il reality per alcuni giorni a causa di problemi familiari. Se Ilaria uscisse prima, Pamela potrebbe non rientrare più nella casa.