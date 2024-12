Situazione delicatissima al Grande Fratello tra Helena e Javier. A fare discutere è stato un discorso fatto dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che parlando col coinquilino si è lasciata andare ad una frase sibillina. Lo stesso Martinez è parso perplesso, anche se successivamente ha voluto fare una precisazione doverosa. E che potrebbe comunque far tranquillizzare.

Ma intanto la realtà dei fatti attuale dice che nella casa del Grande Fratello possa succedere ancora di tutto. A poche ore dalla puntata in diretta con Alfonso Signorini, Helena ha deciso di parlare con Javier e gli ha confidato che potrebbe assistare a qualcosa di non molto piacevole e che quindi bisognerà essere pronti ad una giusta reazione.

Grande Fratello, Helena parla con Javier: “Non ti devi arrabbiare”

C’è una cosa che sta preoccupando tantissimo Helena nell’imminente vigilia del nuovo appuntamento del Grande Fratello. Javier potrebbe reagire in una maniera che potrebbe far agitare il pallavolista. Lei ha infatti esclamato davanti al compagno di avventura: “Oggi sarà tosta per me, non arrabbiarti per quello che vedrai”.

A quel punto Javier ha provato a capirne di più e si è insospettito per la frase di Helena: “Non mi arrabbio, ma perché? Stai mettendo le mani avanti?“. La giovane ha aggiunto: “No, perché non voglio perderti“. E allora Martinez ha provato a rincuorarla: “Non mi perderai, tranquilla”. Ma il pubblico ha immaginato che possano invece esserci tensioni, quando lui capirà in puntata il motivo di queste parole della 34enne.

helena: "penso che oggi sarà una puntata tosta, non voglio che ti arrabbi cone me…"

javier: "non mi arrabbio con te, perché? stai mettendo le mani avanti?"

helena: "no perché non voglio perderti"

javier: "non mi perderai tranquilla"#grandefratello pic.twitter.com/tL8wfwtD6B — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) December 2, 2024

Per gli utenti il riferimento di Helena sarebbe a Lorenzo: “Parla della lettera che ha scritto a lui”, “Intende sicuro la questione Lollo”, “Prima scrive la lettera e poi ha paura di passare male”.