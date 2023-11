Torna l’incubo per Myrta Merlino, che potrebbe essere sostituita da Pomeriggio Cinque. Stando alle ultime indiscrezioni, i numeri relativi agli ascolti televisivi non starebbero facendo sorridere troppo Mediaset, che potrebbe prendere la drastica decisione di mandarla via a pochi mesi dall’inizio della sua avventura. C’è chi ipotizzerebbe addirittura una cacciata dopo Natale, mentre i più ottimisti pensano che possa non essere confermata per la prossima stagione.

Myrta Merlino non starebbe convincendo i vertici del Biscione, quindi potrebbe essere sostituita da un’altra collega a Pomeriggio Cinque. Non ci sarebbe un unico nome in lizza per la sua erede, ma ben tre. Un vero e proprio assedio intorno alla conduttrice, che non si sarebbe sicuramente aspettata di vivere già una situazione così delicata. Ma andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane o mesi.

Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio Cinque? Tre colleghe in lizza

Il colpo di scena sul futuro di Myrta Merlino è stato rivelato dal settimanale Nuovo Tv, che ha detto che potrebbe essere sostituita a Pomeriggio Cinque a causa di risultati non esaltanti. Dopo l’addio a Barbara D’Urso, forse Pier Silvio Berlusconi si sarebbe aspettato ben altro in termini di share, quindi ecco che è uscita fuori questa voce choc: “Secondo le indiscrezioni, a Cologno Monzese si starebbe pensando di sostituire la conduttrice con un volto più noto per il pubblico di Canale 5″.

Nuovo Tv ha scritto: “Il nome che si sente fare più spesso nei corridoi di Mediaset in questi giorni è quello di Barbara Palombelli“. Infatti, lei disse non molto tempo fa: “Adesso che la produzione si è trasferita a Roma è invece contendibile”. Lei è una delle presentatrici più apprezzate dai telespettatori Mediaset, grazie alla sua presenza a Forum e anche a Stasera Italia, due trasmissioni seguite in massa. Ma non è solo la Palombelli ad essere in lizza per l’eventuale sostituzione della conduttrice. Quest’ultima, tra l’altro, finirebbe nel caso a Rete 4 a condurre un programma politico nelle serate domenicali.

Ma a prendere il posto di Myrta Merlino potrebbero essere anche Federica Panicucci o Simona Branchetti, rispettivamente presentatrice di Mattino Cinque e Morning News. Ovviamente non sarebbe da escludere neanche la conferma di Myrta, quindi tutto è ancora aperto.