Non è un buon periodo per Myrta Merlino, dopo le delusioni (e le critiche) per gli ascolti di Pomeriggio 5 non andati secondo le previsioni ecco che la conduttrice deve fare i conti anche con un’altra grana. Una grana particolarmente dura da mandare giù, visto che riguarda la sua vita privata. Sempre gelosa della sua intimità Myrta Merlino è mamma di tre figli frutto di due diverse relazioni. Due figli gemelli, Pietro e Giulio Tucci, nel 1997 da una relazione iniziata all’età di 24 anni.

>“Ecco mio figlio, è stata dura”. L’attrice della televisione mamma per la terza volta. La gioia dopo il terribile dramma

E Caterina nata nel 2001, frutto dell’amore con l’ex amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri al quale è stata legata dal 2000 al 2016. Nella sua vita, poi, è entrato l’ex calciatore di Juventus e Nazionale (poi allenatore degli azzurrini under 21 e dell’Inter) Marco Tardelli. Una relazione stabile che però, oggi, si arricchisce di un nuovo particolare.





Myrta Merlino e Marco Tardelli, salta il matrimonio della coppia

Tardelli, già padre di due figli, Sara e Nicola, avuti con le ex compagne si è lasciato andare ad una confessione al settimanale Diva e Donna in cui ha parlato della loro relazione: “Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile. Per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato”.

Poi la rivelazione sulle nozze: “Non ritengo necessario il matrimonio. Lei sì, ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo”. Parole che forse non faranno troppo piacere a Myrta Merlino visto che le nozze sembravano vicine (colpa proprio dei troppi impegni di lei? Chissà…). A Verissimo aveva parlato del suo amore per il compagno Marco Tardelli: “È un uomo molto sensibile, autentico, non finge mai. Sapevamo di essere diversi, abbiamo trovato una calamita che ci ha detto che potevamo cambiare, in meglio”.

A proposito delle nozze, invece, Merlino aveva detto che per loro non era una necessità, anche se entrambi ne avevano voglia: “Il matrimonio per due come noi non è una necessità”. Salvo poi aggiungere: “però entrambi abbiamo voglia di dire quella frasetta “Finchè morte non ci separi”. Io e Marco abbiamo l’idea che siamo a casa, io ho trovato casa in lui e viceversa. Anche nelle giornate difficili, so che le sue braccia sono il mio posto. Quando trovi questa cosa ci puoi stare per sempre”.