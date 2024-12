Il feeling con il pubblico di Mediaset non è mai scattato del tutto. Lo sa, in fondo, Myrta Merlino che due anni fa, quando decise di accettare la sfida di ereditare Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso si sarebbe aspettata ben altro. Barbara D’Urso che sarebbe pronta a tornare in tv. Spiegava qualche settimana fa Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, come: “Me lo danno per certo, ma è una notizia che potrebbe essere anche smentita”.

“Nulla è ufficiale, nulla è confermato, perché per ora è tutto molto molto riservato”. L’arrivo di Barbara d’Urso in Rai tuttavia sembrerebbe essere sempre più plausibile. Resta da capire come e dove. Mentre è certo che venerdì 13 dicembre sarà l’ultimo giorno di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5.





Pomeriggio 5, Myrta Merlino fuori fino al 7 gennaio

Al suo posto andrà Dario Maltese, uno dei profili più interessanti di Mediaset. Gli esordi nelle redazioni online di Mediaset e Tgcom, nel 2006 entra a far parte della redazione del Tg5, prima come inviato – occupandosi di politica e di esteri – poi come conduttore. Parte dall’edizione notturna, poi passa a quella delle 13 fino ad arrivare al tg delle 20. Oggi è uno dei volti più amati e autorevoli del telegiornae di Canale 5.

Il passaggio del testimone, tuttavia, non sarà definitivo: Myrta Merlino sarà fuori dal programma fino al 7 gennaio, per le vacanze di Natale. Una scelta che non ha fatto piacere gli spettatori del programma Mediaset che hanno subito mostrato il loro malcontento.

Questi alcuni commenti critici, riportati dal sito Gossip e Tv: “Lo trovo assolutamente imbarazzante”, “I tempi in cui Barbara D’Urso conduceva in qualsiasi condizione ad oltranza sono un lontano ricordo”, “Merlino ha più giorni di ferie che in onda”.