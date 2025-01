Tensione alle stelle al Grande Fratello, non solo all’interno della casa ma anche al di fuori delle mura. Una vera e propria protesta è esplosa in queste ore e ha tirato in ballo non solo Signorini e la produzione, ma pure Pier Silvio Berlusconi. Una situazione sempre più complicata, che sta facendo innervosire non poco i telespettatori che seguono le varie dinamiche.

Il Grande Fratello e Pier Silvio Berlusconi sono finiti nel mirino, alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno avvelenato il clima dentro e fuori il reality show di Canale 5. Dopo l’abbandono di Jessica e il caos, ora Mediaset è stata invitata ad agire immediatamente per stoppare qualcosa di veramente negativo.

Grande Fratello, caos totale: attaccato pure Pier Silvio Berlusconi dopo i fatti choc

Non sappiamo se Pier Silvio Berlusconi vorrà intervenire sulla questione o se deciderà di non alimentare ulteriori polemiche. Certamente l’atmosfera intorno al Grande Fratello non è mai stata così pessima. I fatti choc degli ultimi giorni hanno davvero avvelenato il clima e la gente, in particolare sui social network, si sta facendo sentire a voce alta.

Questo il post apparso su X nella giornata di giovedì 9 gennaio da parte di un utente: “Che schifo che sta facendo questo Grande Fratello, schifo veramente. Pier Silvio svegliati, santifichiamo Helena che ha preso da put*** metà casa, aggredito due persone, minacciato di aggredire Shaila. E crocifiggiamo Shaila, Jessica, Lorenzo e Ilaria, schifo”.

Che schifo che sta facendo questo grande fratello

Schifo veramente

Pier silvio svegliati

Santifichiamo helena che ha preso da puttane metà casa aggredito 2 persone minacciati di aggradire shaila

E crocifiggiamo shaila jessika Lorenzo e Ilaria

Schifo#GrandeFratello #shailenzo — META90 (@yletogram09) January 9, 2025

Vedremo come evolveranno le vicende all’interno del Grande Fratello e soprattutto come finirà il televoto, che mette a rischio eliminazione Helena, Shaila, Tommaso, Luca e Ilaria.