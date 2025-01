Mercoledì 22 gennaio è andata in onda un’altra puntata di Affari Tuoi. Nella puntata di martedì, i telespettatori hanno visto la partita di Andrea ed Alessandro, i pacchisti della Sardegna e la sfida degli ascolti è stata vinta da Stefano De Martino con 6.521.000 spettatori, pari al 29.5% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia ha ottenuto 2.883.000 spettatori, con il 13% di share. De Martino è inarrestabile e la Rai festeggia.

E ha festeggiato anche Erasmo dalla Basilicata, il concorrente che ha giocato durante la puntata andata in onda mercoledì 22 gennaio. ’uomo, originario di Matera, è un insegnante di sostegno. Ha giocato accompagnato dalla cugina Marilena. Erasmo, presente da 16 puntate, ha pescato il pacco numero 9. I primi sei pacchi aperti da Erasmo contenevano 50 euro, 20mila euro, 50mila euro, 1 euro, 75 euro e 10mila euro.

Leggi anche: “Esco”. Grande Fratello, l’annuncio è il colpo peggiore per Signorini: perché ha deciso così





Affari Tuoi, Erasmo vince 100mila euro con il pacco 9

“Lavoro in un paesino che si chiama Santeramo, collaboro con mio fratello in una struttura ricettiva, un Bed and Breakfast in pieno centro”, ha spiegato Erasmo. E ancora: “Il 9 è la data di nascita di mio cugino che non c’è più. È un evento che mi ha cambiato la vita. A prescindere da cosa proporrà il dottore, è stato un evento importante, a cui tengo particolarmente, tengo il pacco”, ha detto Erasmo commentando il numero del suo pacco.

Ha poi pescato i pacchi al cui interno c’erano i Lampascioni, 10 euro e 200mila euro. Il dottore, allora, ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Erasmo ha aperto i pacchi da 15mila euro, 30mila euro e 5mila euro. Il dottore ha offerto 35mila euro. L’offerta è stata rifiutata. Il concorrente ha aperto il pacco contenente zero euro. Il dottore ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Il pacchista ha dovuto fare un solo tiro.

Dopo una serie di pacchi Erasmo ha aperto quelli in cui c’erano 300mila euro e 100 euro. Così, l’offerta del dottore è calata a 45mila euro. Erasmo ha spiegato: “Conosco il valore dei soldi, la mia famiglia ha fatto enormi sacrifici. Però in cuor mio, come persona, sono spesso folle e quello che mi sento è che devo arrivare fino alla fine, quindi rifiuto l’offerta”.

che bella partita, che bella l’emozione di Stefano, che bravo Erasmo 😭#affarituoi pic.twitter.com/yb6GDeph9E — Francesca🪽 (@_cielodiperle) January 22, 2025

Alla fine della giocata Erasmo ha nuovamente spiegato cosa significa per lui il numero 9: “9 è la data di nascita di mio cugino che non c’è più. È un evento che mi ha cambiato la vita. A prescindere da cosa proporrà il dottore, è stato un evento importante a cui tengo particolarmente, questo pacco resta qua. Rifiuto il cambio e vado avanti”, ha detto ancora. E alla fine è rimasto con il pacco da 75mila euro ma nel suo pacco c’erano ben 100mila euro.