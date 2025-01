Nuovi ingressi, confronti sicuri, spaccature e riavvicinamenti e poi l’eliminato o eliminata della serata: si prospetta una puntata interessantissima al Grande Fratello. Lunedì 27 gennaio 2025 succederà di tutto e di più stando a indiscrezioni, spoiler e quanto è realmente accaduto in questi ultimi giorni. Per tre concorrenti che entrano, uno che se ne va. Lo decide il pubblico, come sempre, ma non è facile prevedere chi lascerà il gioco stavolta.

A rischio ci sono Iago Garcia, Stefania Orlando, Luca Calvani, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Amanda Lecciso e solitamente i risultati dei sondaggi di siti, pagine social e forum dedicati al GF vanno tutti nella stessa direzione, ma non questa volta. Se sui siti web i concorrenti meno votati sono senza ombra di dubbio Lorenzo e Shaila, sui social invece Lorenzo e Shaila sono tra i preferiti e a rischio ci sono Amanda e Stefania, si legge sul sito Biccy.

“Luca Calvani si ritira dal GF”

Ma previsioni a parte, a poco dall’inizio della diretta qualcuno parla anche di ritiro. Non ci sono certezze ma è stato lo stesso Luca Calvani mettere la pulce (o meglio, più di una) al pubblico social. Ma che cosa sta succedendo all’attore e perché c’è nell’aria questa notizia di un suo abbandono?

Già da un paio di giorni sono spuntate voci su un suo presunto ritiro per evitare di trattare gli argomenti intimi, diciamo così, usciti fuori dopo il rientro di Jessica Morlacchi. Ma ora, a destare ancora più sospetti, come riporta il sito Gossip e Tv, c’è anche il suo recente sfogo con Amanda: “Grazie perché ci sei sempre stata, anche in un momento molto difficile hai scelto di stare dalla mia parte […]”, le ha detto con le lacrime agli occhi.

In generale, poi, Luca non sembra essere particolarmente tranquillo nel giorno della puntata e come detto, sembra che l’attore toscano abbia però sentito e non poco la pressione di tutta la faccenda che ruota attorno al suo rapporto con Jessica. Hanno chiarito e si sono riappacificati, ma è certo che in diretta Signorini tirerà fuori tutto quello che è successo prima. Abbandonerà davvero?