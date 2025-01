La puntata del 23 gennaio di Uomini e Donne è stata teatro di uno dei momenti più attesi e intensi della stagione: la scelta di Martina De Ioannon. Dopo settimane di emozioni, confronti e dubbi, la tronista ha deciso di seguire il cuore e intraprendere una relazione con Ciro Solimeno, mettendo così fine al triangolo amoroso che la vedeva coinvolta anche con Gianmarco Steri.

Durante la puntata, Martina ha ripercorso i momenti più significativi del suo viaggio nel programma, rivelando ciò che l’ha spinta verso Ciro. “Parto con quel tramonto che abbiamo visto insieme a settembre. Sei stato la mia prima esterna, ero agitatissima”, ha detto con voce emozionata. Martina ha sottolineato come Ciro sia stato il primo a farla sentire a proprio agio, creando sin da subito una connessione unica.

Uomini e Donne, chi ha scelto Martina: uscita con lui

Tra i ricordi più dolci, la tronista ha menzionato il giro in bici, le lezioni di bachata e persino un karaoke improvvisato, momenti di leggerezza e complicità che hanno contribuito a consolidare il loro legame. “Torno da là e sorridevo, stavo bene”, ha confessato, lasciando trasparire quanto Ciro abbia saputo conquistarla con la sua autenticità.

Non tutto è stato semplice nel percorso di Martina e Ciro. La tronista ha ammesso di aver affrontato momenti di tensione: “Abbiamo due caratteri forti. Nelle discussioni mi accendevo tanto, ma avevo paura che tu potessi essere solo uno scontro”. Tuttavia, proprio quelle difficoltà le hanno fatto capire che dietro le divergenze c’era qualcosa di vero e profondo.

Martina non ha dimenticato di rivolgersi anche a Gianmarco durante la sua scelta, riconoscendo il peso dei dubbi che avevano attraversato la sua mente. “Mi hai visto apprezzare gli atteggiamenti di un’altra persona, ma tu ti sei sentito attaccato”, ha detto a Ciro, facendo riferimento alla presenza dell’altro corteggiatore e alle insicurezze che avevano minato il loro rapporto.

Il momento clou della puntata è stato il discorso finale di Martina, un mix di emozione e consapevolezza: “È un salto nel vuoto che mi fa ridere, mi fa piangere, mi fa diventare gelosa, mi regala emozioni, mi fa battere il cuore. So che ci saranno momenti difficili, ma non posso e non voglio andare contro quello che dice il mio cuore. Quando mi hai detto ‘vivimi’, oggi ti dico che ho voglia di viverti”.

Le sue parole hanno sciolto ogni dubbio e hanno spinto Ciro a dichiararsi definitivamente: «Ora è la mia fidanzata, non la condivido più con nessuno». Come simbolo del loro nuovo inizio, Ciro ha regalato a Martina un anello, suggellando così il momento con un gesto romantico che ha fatto esplodere lo studio in una cascata di petali rossi.

La scelta di Martina è stata accolta con entusiasmo dal pubblico di Uomini e Donne, che ora attende di vedere come si evolverà la relazione tra lei e Ciro fuori dal programma. Tra le sfide della quotidianità e i sentimenti appena dichiarati, la coppia sembra determinata a vivere il proprio amore giorno per giorno, seguendo ciò che il cuore suggerisce. Per ora, la storia di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sembra essere iniziata con il piede giusto, lasciando dietro di sé una scia di emozioni che difficilmente sarà dimenticata da chi ha seguito il loro percorso.