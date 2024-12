Compleanno infinito per Antonella Clerici. Il 6 dicembre ha spento 61 candeline e i festeggiamenti, oltre a quelli in famiglia, non sono mancati in studio. Studi, anzi. In mattinata, infatti, la sorpresa dei colleghi di È sempre mezzogiorno, con l’ingresso trionfale di Alfio Bottaro, che ha pensato bene di presentarsi vestito da torta gigante. Ma tra i palloncini rosa e il calore della squadra, la conduttrice non ha trattenuto il suo stupore.

“Speravo che vi foste dimenticati, e invece ve ne siete ricordati eccome!”, ha scherzato prima di spegnere la candelina della sua mini torta, commentando: “Ogni anno scalerò un anno d’età, quindi l’anno prossimo saranno 59. Ho deciso così”. Qualche ora dopo, poi, la festa a sorpresa anche nell’ultima puntata di Blind Audition di “The Voice Kids”, in onda su Rai 1 in prima serata.

Antonella Clerici, la festa a sorpresa a The Voice Kids

Prima dell’esibizione di Nausica, che sceglie di entrare nella squadra di Gigi D’Alessio, il cantante ricorda ai suoi compagni che è il compleanno di Antonella Clerici e poi chiede a Clementino e Arisa: “Io e Loredana abbiamo portato i fiori, voi avete pensato alla torta?”. E il rapper risponde subito “ora la facciamo”: tira fuori la panna spray che Arisa gli mette sulla testa insieme alle candeline.

“Stai molto meglio così”, scherza Gigi D’Alessio prima dell’arrivo di un’inconsapevole Antonella Clerici. Che rientra sul palco, richiama l’attenzione dei giudici ma resta spiazzata vedendo la panna montata sulla testa di Clementino e la giuria alzarsi per augurarle “tanti auguri”. Canzone di buon compleanno d’ordinanza, fiori e ringraziamenti.

Loredana, Gigi, Arisa e Clementino hanno preparato una sorpresa per il compleanno di Antonella. Guardate! 🎂 #TheVoiceKidsIt pic.twitter.com/RwUSpu4vjg — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) December 6, 2024

“Ma grazie, ormai gli anni io non li compio più, però va bene!”. Loredana Bertè la capisce: “Non li compie più nessuno”. Mentre Clementino, in ginocchio per permettere al cantautore napoletano di accendere più facilmente le candeline sulla sua testa, esclama: “Qua si scioglie la capa, anzi la torta”. “Ahia, mi sono appicciato la capa, sto pigliando fuoco”, urla poi prima che la conduttrice spenga le candeline e si eviti l’incidente.