Il venerdì sera è di The Voice Kids e Antonella Clerici, che per la cronaca compie proprio gli anni (61, ndr) il 6 dicembre, è tornata sul palco per presentare i giovani artisti. Tra loro anche Benedetta, 13enne di Ragusa con una passione sfrenata per il rap. Una ragazzina introversa, che veste sportiva e quando è sul palco si trasforma in una artista da brividi. A memoria è la prima rapper che si presenta nello show.

E infatti dopo la sua performance Clementino è stato il primo ad alzarsi in piedi per una standing ovation. Non solo, rimasto letteralmente stregato da Benedetta, si è anche abbandonato all’emozione e alle lacrime. Anche perché ha scelto di cantare un pezzo di storia della musica italiana.

Leggi anche: “Operata per un tumore”. La prova del cuoco, l’annuncio sui social dell’ex volto del programma





The Voice Kids, Antonella Clerici contro il regolamento per Benedetta

Si è esibita con “Don Raffaè”, brano mitico di Fabrizio De André ma ha aggiunto un qualcosa in più, delle barre. Non barre qualunque, ma proprio quelle usate da Clementino al Festival di Sanremo 2016, nella serata delle cover. E se già si era voltato prima di questo ‘fuoriprogramma’, a quel punto Clementino è proprio crollato.

Ma non è finita qui perché subito dopo la performance c’è stato il vero fuoriprogramma: Antonella Clerici ha fatto uno strappo al regolamento del format con una cosa mai vista prima. La conduttrice ha fatto vedere ai coach, prima ancora che Benedetta scegliesse uno di loro, un suo video dove racconta il suo amore per il rap e la sua stima per Clementino.

Benedetta rappa “Don Raffaè” con l’extrabeat di Clementino e lo lascia senza parole! 🤯 #TheVoiceKidsIt pic.twitter.com/RUnqAkWd5j — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) December 6, 2024

Clementino non è un rapper come gli altri, ed è proprio per questo che Benedetta è una sua grande fan 🥰 #TheVoiceKidsIt pic.twitter.com/rNujQ7vOsl — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) December 6, 2024

La conduttrice sapeva già che la13enne avrebbe scelto l’artista napoletano ma ha voluto mostrare la clip in cui Benedetta dice anche: “Quando lo incontrerò non so se piangerò dall’emozione”. Ma è finita che a piangere a dirotto è stato Clementino. È rimasto davvero colpito da lei le ha confidato che è la prima volta che ascolta da un’altra persona la sua versione di “Don Raffaè”. Alla fine hanno duettato sulle note di “Sono fuori dal tunnel” di Caparezza.