C’è Posta per Te, la decisione di Rachel sul papà. Ancora una volta Maria De Filippi ha ospitato una storia difficile, il rapporto complicato tra un padre e sua figlia. Davide cerca di recuperare il legame con la figlia Rachel, abbandonata quando aveva solamente nove mesi. La ragazza praticamente non conosce il padre che ha lasciato sia lei sia la moglie Laura interrompendo ogni rapporto per dieci anni.

La donna nel frattempo ha avuto un nuovo compagno, Giorgio, che ha fatto da padre a Rachel. Davide ha subito chiarito il motivo per cui si è comportato così: “Avevo 20 anni, non avevo la testa per fare il marito” spiega. Poi aggiunge: “Ho visto Rachel fino ai suoi 3 anni, poi solo una volta quando ha compiuto 17 anni. È giusto che chiami papà Giorgio, compagno di sua madre e l’uomo che l’ha cresciuta. Se sono qui è per farmi conoscere non come padre ma come Davide”.

Le parole di Davide e la risposta di Rachel al papà

“Ho fatto tanti sbagli, soprattutto abbandonarti – le parole di Davide – questo è quello che mi fa più male. Non c’è giorno in cui non ti penso. Non sei stata bene né tu né io, ho cercato di andare avanti, ma non ce l’ho fatta. Mi manchi e vorrei tanto conoscerti. Non so niente di te, questo mi dispiace. Mi vergogno per come mi sono comportato, se sono qua è per chiederti scusa. Laura, grazie per come hai cresciuto mia figlia e per i sacrifici che hai fatto, io non ti ho aiutato. Giorgio, ti ringrazio per aver fatto da padre a Rachel”.

La prima a rispondere è Laura: “Non lo posso perdonare, il giorno in cui ha scelto per me è morto. Ho sempre lasciato Rachel libera di scegliere”. La risposta di Rachel, invece, è diversa e più articolata: “Mi sono data delle colpe, non mi piace esternare le mie emozioni. Non ne parlavo con nessuno, pensavo di essere sbagliata”.

Poi l’affondo: “Ho capito che forse non era pronto a essere genitore, ma nessuno si merita l’abbandono di un padre ed ero molto arrabbiata. Non ne volevo sapere niente di lui”. Tuttavia alla fine l’amore e il perdono prevalgono e nonostante i dubbi e i sensi di colpa nei confronti dei suoi genitori, Rachel decide di aprire la busta. I due si abbracciano, ma a quel punto è Maria De Filippi a intervenire richiamando Davide: “Non correre adesso“.

