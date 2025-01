Terzo appuntamento ieri sera con C’è Posta per te, a colpire è la storia di mamma Maria e del figlio Giovanni, uscito tra i fischi del pubblico di Maria De Filippi. Maria si è presentata in studio con il compagno Pasquale che ha parlato della volontà di lei di recuperare il rapporto con il figlio. Racconta: “Lei quando l’ho conosciuta mi ha detto ‘voglio venire a C’è Posta Per Te per il mio unico figlio che si chiama Giovanni, che è nato dal mio primo matrimonio”.

“Lei mi ha detto ‘sono 5 anni che lui non vuole avere nulla a che fare con me. Mi ha bloccato su tutti i social e tutte le volte che qualcuno ha provato a parlargli ha detto sempre la medesima frase, cioè che non se la sente di parlarmi’. Giovanni forse è convinto che io l’abbia abbandonato, ma non è così”. Poi è stata la volta di Maria di prendere la parola.





C’è posta per te, Giovanni chiude la busta alla mamma

“Avevo 28 anni quando mio figlio è nato, aveva 8 mesi quando decido di separarmi da suo padre. Quando decido di separarmi c’è la solita trafila di denunce, avvocati e tribunale e io riesco a ottenere l’affidamento. Giovanni vive con me un solo anno perché io dovevo lavorare per mantenere me medesima e lui e non avevo una famiglia di supporto a cui affidarlo”.

“Quindi è stato gioco facile della famiglia del mio ex marito dimostrare che c’erano tante ore dove Giovanni era da solo con qualcuno di non familiare e infatti lui viene affidato ai nonni paterni. Quando Giovanni è a casa provo a parlargli ed è distaccato e freddo. Immagino che siano stati i nonni, però vado avanti a frequentarlo con gli alti e bassi”. Dopo questa spiegazione è stato Giovanni a rispondere.

“Non è vero che veniva tutte le settimane. La vedevo, ma non fissa come sta dicendo. Veniva a prendermi determinati fine settimana. Tutti i week end? Assolutamente non è vero questo. Se al funerale di mio papà le abbiamo detto che non poteva toccare nostra figlia è solo perché aveva due mesi ed era meglio non toccarla con le mani sporche“. Il pubblico ha iniziato a fischiare e rumoreggiare, Maria De Filippi è intervenuta per riportare la calma. A rincarare la dose la compagna del ragazzo, Martina, che ha detto: “Io in questi quattro anni non ti ho mai vista”. Da qui la decisione di Giovanni che ha deciso di chiudere la busta: “Io la ritengo una persona del mondo, normale, non la vedo come una madre e non sento nulla. Ci sono stato male fino a qualche tempo fa, poi sono diventato padre e la mia vita è cambiata. Io adesso non me la sento. Sono sicuro di voler chiudere”. Il pubblico ha manifestato il suo dissenso, sia in studio che sui social: “Potrà essere stata anche la peggiore del mondo ma è tua madre, sei un figlio di m***”, si legge su X.