Tutto è pronto per il ritorno in televisione di Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai Uno arrivato ormai al suo 19esimo complessano, con la conduzione di Milly Carlucci. La nuova edizione è particolarmente attesa e sicuramente ricca di novità, con personaggi molto famosi dello spettacolo, della musica e del cinema italiano. L’ultima edizione ha visto il trionfo dell’argentina Wanda Nara, una vera scommessa per Milly Carlucci che l’ha fortemente voluta all’interno del cast.

Appena concluso il nuovo show di Rai Uno, L’acchiappatalenti, Milly Carlucci stia preparando un’edizione bomba di Ballando con le Stelle, che riprenderà il prossimo autunno. Con l’avvicinarsi della nuova stagione di “Ballando con le Stelle”, i fan sono in fermento per scoprire il cast di concorrenti che si sfideranno sul palco di Rai Uno che in questi anni ha visto sfidarmi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport.

Ballando con le stelle 2024, nuovo concorrente Francesco Paolantoni

Ci saranno nuovi ingressi nel cast di “Ballando con le stelle” per l’edizione che partirà in autunno. Come ha annunciato Milly Carlucci durante il programma “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini, i ballerini Nikita Perotti e Sophia Berto, che lo scorso anno hanno vinto il torneo “Ballando con te”, affiancheranno i concorrenti vip nello show di Rai1 che inizierà in autunno. Ma ci sono altre new che riguardano il talent e a darle ci ha pensato il sito TVBlog.

I giurati sono stati tutti confermati. Sono ovviamente Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Poi è stata confermata la data della prima puntata del talent show di Rai Uno; inizierà sabato 28 settembre in prima serata su Rai1, subito dopo l’edizione principale del Tg1.

Sempre TVBlog ha confermato il nome del primo concorrente ufficiale: si tratta del comico napoletano Francesco Paolantoni. Il comico ha partecipato di recente a Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino ed è stato uno dei cinque talent scout d’eccezione dell’Acchiappatalenti insieme a Teo Mammuccari, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Nino Frassica.