“Ho il Covid”. Paola Perego, l’annuncio arriva sui social: come sta

Brutta notizia per Paola Perego. La conduttrice televisiva ha comunicato ai suoi follower di essere stata contagiata dal coronavirus ed è quindi costretta a prendere una decisione inevitabile. Nonostante in Italia e nel mondo ci siano stati dei miglioramenti grazie alla campagna vaccinale, la malattia non è scomparsa e continua a creare numerosi casi. E ora la presentatrice è stata l’ultima vittima famosa. Ovviamente in tanti hanno subito mostrato affetto alla donna, inviandole messaggi di augurio di pronta guarigione.

A inizio anno Paola Perego aveva ricevuto invece una notizia straordinaria. La figlia di Paola Perego, Giulia Carnevale, è diventata mamma per la seconda volta. È la figlia della precedente relazione della conduttrice, oggi legata al manager Lucio Presta, con l’ex calciatore Andrea Carnevale, da cui è nato anche Riccardo. Classe 1992, la la neo mamma bis è titolare della Cassandra mgmt, un’agenzia di talent management e digital campaign che vanta nomi come Vittoria Schisano e Jonathan Kashanian.





Paola Perego positiva al coronavirus: come sta

A causa del contagio da coronavirus, Paola Perego non potrà rispondere presente alla trasmissione ‘Citofonare Rai2’, come confermato dalla diretta interessata. La presentatrice si è sottoposta dunque al tampone ed è emersa la sua positività. Inoltre, ha anche spiegato ai suoi fan in quali condizioni di salute si trova in questo momento. Immediatamente, sono arrivati like su like e messaggi anche da personaggi famosi, che stanno tirando su di morale la Perego in queste ore.

Questo quanto scritto da Paola Perego sui social network: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultata positiva al Covid in seguito al tampone settimanale di routine. Per fortuna al momento non ho sintomi forti. Domani ovviamente non potrò essere presente alla diretta di Citofonare Rai2, che sarà in onda con Supersimo come sempre dalle 11.15 e alle 18 su Rai Radio 2 con Il momento migliore, dove ci saranno Elena Di Cioccio e Federico Moccia. A presto, Paola”. Vediamo cosa hanno scritto i follower.

Fortunatamente Paola Perego non ha accusato finora sintomi rilevanti e sta quindi in buone condizioni di salute. Questo il supporto dei suoi ammiratori: “Forza, riprenditi prestissimo”, “Un abbraccione forte”, “Tantissimi auguri di pronta guarigione”, “Mi dispiace, buona guarigione”, “Spero che tu l’abbia preso in forma leggera, rimettiti”, “Mi spiace Paola, auguri per una pronta ripresa”.

