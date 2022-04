“Siamo tutti sconvolti”. Marco Liorni scioccato dalla notizia: Lucia aveva solo 31 anni

Bruttissima notizia per Marco Liorni, colpito da un lutto. Ad annunciare la dipartita di una persona giovane è stato lo stesso conduttore televisivo, che attraverso i social network ha comunicato a tutti i suoi follower che se n’è andata per sempre una donna che è stata protagonista in uno dei suoi momenti lavorativi. Una tristezza enorme non solo per lui, ma anche per tutti i familiari della vittima e i colleghi che hanno dovuto fare i conti con una situazione che non pensavano potesse materializzarsi.

Lutto per Marco Liorni, morta concorrente di Reazione a catena

Questo il messaggio di Marco Liorni: “Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”.

A morire è stata dunque una concorrente che ha partecipato a ‘Reazione a catena’ di Marco Liorni, ovvero Lucia Menghini. Aveva solamente 31 anni ed era nata in Umbria, nel paese di Foligno (Perugia). Il sito ‘La Repubblica’ ha informato i suoi lettori che è deceduta venerdì scorso in un terribile incidente stradale avvenuto in Giordania, dove si trovava in questi giorni. Altre due anestesiste tirocinanti, amiche della vittima, hanno invece riportato delle ferite ma sono sopravvissute.

L’addio a Lucia Menghini è arrivato anche dal direttore della Usl Umbra 2: “Ho appreso con grande dolore la tragica notizia della scomparsa della nostra giovane professionista folignate Lucia Menghini. Una giovane vita spezzata che lascia sgomenti e senza parole. Vorrei unirmi al dolore dei colleghi della struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Spoleto, dove la giovane dottoressa prestava servizio ed esprimere profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti umane e professionali”.

