“Sono con lui in ospedale, è l’ultima speranza”. Natale in ospedale per Paola Caruso e il figlio Michele. L’ex Bonas si trova ora a New York, più precisamente a Rochester, una città che conta circa 200mila abitanti negli Stati Uniti, dove resterà per un tempo ancora incerto. Davanti agli scatti, pubblicati sui social, tantissimi sono stati i messaggi. Si legge: “Ciao ti auguro che tuo figlio possa guarire al presto perché lui si merita tanta felicità”.

E ancora: “Tanti auguri Paola, e tanti auguri a Michelino. Che il Natale possa portarvi il meglio”. Il piccolo Michele, insieme ad altri bambini ricoverati, ha partecipato a una festicciola organizzata per Natale. Un momento di dolcezza in un contesto difficile, arricchito da regali e dolci pensati per far sorridere i piccoli pazienti.





Paola Caruso, Natale in ospedale con il figlio

Paola Caruso aveva raccontato pochi giorni fa ai microfoni di Verissimo le ragioni di questo viaggio: “Un medico lì mi ha dato la speranza di una possibilità di rimediare parzialmente al danno”, aveva spiegato Paola Caruso tempo fa. “Andremo lì per fare un ultimo esame che ci darà la percentuale di successo dell’intervento”.

Il bimbo, dopo una puntura effettuata mentre era in vacanza con la mamma in Egitto, aveva subito una lesione del nervo sciatico. Nei mesi scorsi era stato operato nella speranza che potesse tornare a camminare senza il tutore ma i risultati non erano stati particolarmente buoni: “L’operazione non ha migliorato la situazione”.

E ancora: “ha sbloccato il nervo ma era troppo danneggiato. Non è stato risolutivo. Il nervo è stato talmente danneggiato che l’operazione non ha avuto la funzione che avrebbe dovuto avere”. Paola, sempre presente, ha ringraziato i tanti follower che le hanno inviato messaggi di auguri e sostegno: “Risponderò a tutti, appena possibile”, ha scritto con il cuore in mano.