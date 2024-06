Ore 14, Milo Infante non risparmia nessuno. Saluti e polemiche nell’ultima puntata stagionale della trasmissione condotta dal giornalista su Rai Due. Infante, già nei giorni scorsi, era stato protagonista di alcuni sfoghi verso i vertici dell’azienda.

Il programma Ore 14 va in vacanza per l’estate, dopo aver registrato ascolti record. Nell’ultima puntata, andata in onda il 28 giugno, Infante non ha risparmiato nuove frecciate verso i vertici Rai. Infante ha risposto anche alla domanda su quale sarà il futuro del programma. La risposta ha messo in ansia il pubblico.

Leggi anche: “È morta durante gli inni di Italia-Spagna”. Atroce lutto per il giornalista e l’abbraccio con Spalletti





Ore 14, l’annuncio di Milo Infante all’ultima puntata

Ore 14 tornerà anche in autunno? “A qualcuno piace, ma a qualcuno non piace – ha spiegato Infante in diretta –. Qualcuno vorrebbe che andassimo avanti e qualcuno preferirebbe che arrivassero altre cose”.

Poi, Infante ha dedicato un minuto per parlare dei risultati raggiunti: “Ore 14 è arrivato a un passo dal 10% di ascolti ieri, un traguardo importante”. Ha ricordato che Rai Due, in passato, in questa fascia oraria, era all’ultimo posto perché i programmi non funzionavano. “È stato fatto un lungo cammino. Ieri, Rai Due era la seconda rete dopo Canale 5 per telespettatori. Chiudiamo con il 7,5% di share, un aumento del 25% rispetto all’anno scorso. Abbiamo pensato di dircelo tra di noi”.

A dare man forte a Milo Infante è intervenuta anche la criminologa, ospite fissa del programma, Roberta Bruzzone: “Mi dispiace tanto deludere le aspettative dei corvi, ma torneremo più belli e forti che mai”.

Nei giorni scorsi, Milo Infante aveva lanciato un’altra stoccata: “Siamo il programma più inosservato nella storia della TV – ha detto senza troppi giri di parole al Corriere della Sera – mai visto un comunicato sugli ascolti record, mai stati citati in una conferenza stampa. Poi, il direttore Paolo Corsini, quando lo sento, mi dice: ‘Non ti chiamo perché non mi dai problemi’”.

Per Infante, uno dei motivi del successo di Ore 14 è “l’alchimia tra il pubblico e i nostri ospiti, che non rispondono a domande a piacere, ma apportano informazioni, esperienze, elementi di verità. Piace anche che non abbiamo paura di prendere posizione e siamo sempre contro le ingiustizie”.