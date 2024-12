“Ora esco”. Grande Fratello, Zeudi Di Palma lo annuncia così: pubblico sconvolto. Ma cosa è successo e perché la ragazza afferma che dovrà abbandonare la casa del reality show di Signorini? La tensione nella Casa del Grande Fratello 2024 è salita alle stelle dopo le accuse di Zeudi Di Palma contro Emanuele Fiori, che avrebbero coinvolto un episodio di presunte molestie avvenuto sotto le coperte.

Zeudi ha raccontato l’accaduto tra le lacrime, confidandosi con Jessica Morlacchi, scatenando una serie di reazioni tra i concorrenti e un acceso dibattito sul tema del consenso e del rispetto dei limiti personali. Sentendola piangere, Jessica Morlacchi rivolgendosi a Luca Calvani ha detto: “Sì è lei che sta piangendo. Cosa è successo? Ha detto che Lele l’ha toccata sotto le coperte“. Da una parte, alcuni inquilini, come Shaila Gatta, l’hanno attaccata, dicendo: “Io ho subito davvero violazioni del corpo e so bene che cosa tremenda è. Spero proprio che lei non stia strumentalizzando una cosa così delicata. Ma poi ha usato delle parole molto forti“.





Javier Martinez ha quindi detto: “Lei l’ha fatto passare come un maniac*. Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. Emanuele è un bravissimo ragazzo e non va bene che venga dipinto in quella maniera“. Helena è con Zeudi però: “Non possiamo giudicarla per la sua reazione, in certi casi ognuno reagisce a modo suo. Se lei è esplosa qualcosa c’è. Poi aveva dieci persone attorno che la giudicavano, Shaila che continuava a chiedere cosa fosse successo“.

Adesso però parla anche la diretta interessata che dice a MariaVittoria Minghetti: “Ho questa sensazione che mi nomineranno tanti maschi per quello che è successo. Ma non è importante…loro hanno questa concezione che io lo sto facendo passare come un mostro (Emanuele). Si devono coprire a vicenda. Ma va bene così. Tanto mi fanno schifo tutti. Soprattutto dopo questa cosa che è successa. Ti è stato detto di non parlarne? Sì, ma infatti basta“.

Questo evento ha riacceso il dibattito pubblico sull’importanza di affrontare temi delicati come le molestie all’interno di format televisivi, dove la spettacolarizzazione può entrare in conflitto con la sensibilità richiesta in casi simili. La produzione non ha ancora rilasciato commenti ufficiali, mentre la vicenda continua a dividere opinioni dentro e fuori la Casa, contribuendo a rendere questa edizione del reality una delle più discusse.

