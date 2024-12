La scorsa settimana, Lorenzo e Stefano avevano deciso di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso tra loro, concedendosi una chiacchierata sincera al Grande Fratello. Spinto dalla curiosità, Lorenzo aveva chiesto a Stefano quali fossero i pregiudizi che nutriva nei suoi confronti. Stefano, con calma, gli aveva spiegato che in alcune occasioni aveva percepito un atteggiamento impulsivo: “In determinate situazioni agisci troppo d’istinto”, aveva affermato con decisione, facendo riferimento a episodi in cui Lorenzo non aveva saputo gestire la sua rabbia.

Lorenzo aveva accolto con serenità queste osservazioni, ammettendo che c’era del vero nelle parole del compagno. Tuttavia, aveva sentito il bisogno di essere compreso: “È strano che tu, con un passato simile al mio, non capisca perché reagisco in certi modi”, aveva detto. Stefano, con sincerità, gli aveva risposto che situazioni analoghe non gli avevano mai causato particolari problematiche: “Ho fatto un cambio nella mia vita”, aveva aggiunto.

Grande Fratello, Stefano e Lorenzo si abbracciano e i social impazziscono

Lorenzo aveva riconosciuto che il miglioramento è un percorso graduale e aveva spiegato che stava cercando di fare progressi. Aveva chiesto a Stefano un supporto maggiore e lo aveva invitato a conoscerlo più a fondo: “Perché non provi ad andare in profondità con me?”. Stefano, in modo diretto, aveva ammesso: “Non lo faccio con nessuno”. Condivideva con Lorenzo la difficoltà di raccontarsi fino in fondo, ma poco dopo si era lasciato andare a una riflessione sincera: “Devo ancora capire chi è il Lollo giocatore e chi è quello della vita vera”.

In queste ore, però, sta facendo scalpore un video che ha iniziato a circolare su X, in cui Stefano e Lorenzo appaiono abbracciati in maniera molto intima. Durante il breve filmato, i due scherzano con battute come “Perché mi stai guardando le labbra?” e “Non volevo baciarti”, mentre si cingono le braccia intorno al corpo dell’altro in un modo che molti hanno interpretato come particolarmente affettuoso. La scena, decisamente inaspettata, ha riportato alla luce le voci che da tempo circolano su Lorenzo Spolverato e sulla sua presunta omosessualità o bisessualità, alimentando ulteriori discussioni tra gli utenti di X, dove il filmato è diventato virale tra condivisioni e commenti.

La nuova coppia

Lorenzo: “Perché mi guardi le labbra?! (Mentre è lui che lo fa e gli accarezza la schena) amici èh”

Stefano: “no ma non ti volevo baciare”

😂😂🤦‍♀️ AIUTOOOO #GrandeFratello pic.twitter.com/Bh6fFpr6Gf — AMICI….. PERHAPS. 🖖 (@Kikostar0) December 7, 2024

Sapete cosa direbbe federica petogna vedendo questa cosa pic.twitter.com/sJQ6FiwBVQ — Fra🥥 (@fralklore) December 7, 2024

“Sicuramente più chimica con Stefano che con Shaila con la quale solo circo equestre”, “Lui se li scop*** tutti”, si legge tra i commenti. E ancora chi pensava che i due volessero baciarsi: “Oddio per un attimo ho pensato che volessero limonare”. “Ci sarà un colpo di scena imprevisto”, commenta ironico un altro utente. “Ammetto che sono carini insieme HAHAHAHAHA magari Lorenzo diventa meno tossico se si mette con un uomo”, è un altro dei commenti al video.