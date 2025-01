Due nuovi concorrenti entreranno nella casa del Grande Fratello durante la diretta di lunedì 27 gennaio. Tra le new entry confermate c’è Maria Teresa Ruta, mentre l’identità del secondo partecipante rimane ancora un mistero. Nel corso della ventiseiesima puntata potrebbe anche verificarsi un nuovo confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, a seguito delle recenti dichiarazioni della cantante riguardo all’attore.

Jessica Morlacchi ha infatti confidato ad alcuni concorrenti particolari piuttosto piccanti su Calvani. “Lui mi diede la buonanotte, poi si avvicinò e mi disse ‘stai in campana Morlacchi che domattina ti vengo a svegliare’. E poi mi fece guardare proprio lì indicandolo. Lo guardai e dissi ‘Lucaaa!’“. La cantante ha aggiunto di aver avuto una percezione molto chiara della situazione: “Quando si è infilato nel letto si è appiccicato tutto. Io stavo di schiena ed ho sentito. La notte stessa fece di nuovo così”. Queste confessioni hanno lasciato intendere che tra i due ci sia stato qualcosa di più di una semplice amicizia.

Grande Fratello, pace tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Sconcolta l’amica Pamela Petrarolo: “Ma tu te ne rendi conto? Io mi vergognerei. Io ste cose le racconterei tutte alle amiche sue! E tu saresti quello che si preoccupa per fuori? Se ti preoccupi per fuori non fai queste schifezze. Sono allibita“. Nonostante il passato turbolento, la situazione tra Jessica e Luca sembra essere cambiata: i due si sono riavvicinati. L’attore si è avvicinato alla cantante e poi l’ha abbracciata, e lei non ha trattenuto le lacrime. Si è sciolta in un lungo pianto.

Jessica ha confessato alle amiche di essere felice per questo riavvicinamento: “Sto bene adesso. Ora che mi ha abbracciato cosa provo? Ho rivisto una persona che mi ha scatenato uno tsunami dentro e me lo ricordo, ed è tosta. Ero felicissima, mi ricordo di essere stata al settimo cielo con lui. Penso di poter tornare ad essere felice con lui come amico. Se lui mi dimostra di volermi bene io sono pronta adesso. Noi ci siamo detti peste e corna, ma succede se c’è una cosa forte. Ma che io gli voglio tanto bene si vede. Questa svolta era inevitabile.”

Luca e Jessica hanno parlato, parlando come se fosse una scena di un film. Bella conversazione, sincera. Mi ha fatto piacere vederli così. Abbraccio 🫂 A volte le dinamiche li dentro devono essere terribili, forse bisognerebbe provare a capire. #GrandeFratello #LucaCalvani pic.twitter.com/8Job7V8kcR — 💥HeleStayStrong💥🇰🇼 (@monica02102753) January 27, 2025

jessica:"se rientro l'unica persona con cui non andrò mai d'accordo è luca"

sempre jessica:#grandefratello pic.twitter.com/eLYp0uIu0C — Esse II✍🏼 (@essee1211) January 27, 2025

Ha poi aggiunto: “Da donna ferita ho detto delle cose per darmi un tono. Mi devo fidare ragazze perché sento cose troppo forti. Io l’ho scelto e lui ha scelto me e questo è chiaro. Della serie ‘qui dentro è tutto un macello, ma tu hai me e io ho te’. Io con Luca non ce la faccio a non considerarlo”. Un cambio di rotta che ha scioccato il pubblico a casa ma anche gli stessi coinquilini di Jessica e Luca.