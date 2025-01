Come ogni mattina, i Fatti Vostri è tornato con giochi, storie, ospiti e l’immancabile oroscopo di Paolo Fox. In onda dal 3 dicembre 1990 in fascia mattutina, prima del TG2 delle 13, la piazza più famosa della televisione italiana ha riaperto i battenti con la nuova stagione televisiva il 16 settembre alle 11.10 su Rai 2 e anche dopo più di trent’anni riesce ancora a mantenere un ampio seguito grazie a un mix di intrattenimento, curiosità e l’immancabile appuntamento con l’astrologia.

Padroni di casa de I Fatti Vostri Tiberio Timperi e Anna Falchi, con l’accompagnamento musicale del maestro Stefano Palatresi e della sua orchestra. Confermati gli appuntamenti con le previsioni meteorologiche del Colonello Massimo Morico e con l’oroscopo di Paolo Fox, due presenze molto apprezzate in Italia e ormai figure iconiche del panorama televisivo italiano.

I Fatti Vostri, Anna Falchi sviene in diretta

Immancabili ogni giorni i temi centrali del programma ideato da Michele Guardi come la cronaca, il costume, le storie e le interviste ai personaggi più amati dello spettacolo e dello show ma anche alle vicende delle persone comuni. Durante la puntata andata in onda martedì 21 gennaio sono arrivati in studio diversi ospiti e tra questi l’attrice Lucia Sardo e il marito Marcello Cappelli, coppia di attori, che hanno affrontato la reclusione volontaria del figlio, diventato un hikikomori.

L’hikikomori è un nuovo problema sociale che arriva dal Giappone e che tradotto letteralmente in “stare in disparte”. I ragazzi che ne vengono colpiti, vivono reclusi in casa e vivono la loro vita in solitudine solitamente davanti ai videogiochi. Dopo l’intervista della coppia, i conduttori si sono riuniti per dare appuntamento alla prossima puntata e Anna Falchi è letteralmente crollata sui piedi di Tiberio Timperi. “Scusa, ma è uno scherzo?”, ha chiesto il conduttore, incredulo ma anche preoccupato.

😱 Un finale da brividi a "I Fatti Vostri"!

Durante la puntata del 21 gennaio 2025 Anna Falchi è svenuta in diretta proprio durante la chiusura del programma!#IFattiVostri #AnnaFalchi pic.twitter.com/C8jren4Z0X — MaccheTiVu (@macchetivu) January 21, 2025

L'insediamento di Trump è un evento così dirompente che nessuno ha ancora scritto nulla su Anna Falchi che sviene in diretta su Rai 2 ai Fatti Vostri. — Ti odio bene (@tiodiobene) January 21, 2025

Anna Falchi potrebbe aver avuto un calo di pressione, motivo per cui è svenuta in diretta durante la trasmissione Fatti Vostri. La showgirl, infatti, è rimasta qualche momento seduta sul pavimento, ma ha rassicurato Timperi e il pubblico dicendo: “Forse mi sono alzata troppo velocemente”, prima di salutare e dare appuntamento per domani. Nonostante l’incidente, sembra che stia bene. Nel frattempo, qualcuno su X ha ironizzato sull’accaduto scrivendo: “L’insediamento di Trump è un evento così dirompente che nessuno ha ancora scritto nulla su Anna Falchi che sviene in diretta su Rai 2 ai Fatti Vostri”.