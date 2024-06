Dopo Il Grande Fratello l’ex concorrente è pronto per il ruolo di opinionista. Lo ha raccontato durante un’intervista a Nuovo, il giornale diretto da Riccardo Signoretti. In queste settimane si è parlato molto di alcuni ex protagonisti, tra questi Marco Maddaloni che ha pubblicato il suo primo libro dal titolo ‘L’anima del campione. “Spontaneità, forza e determinazione sono solo alcune delle qualità che emergono dalle appassionanti pagine del libro L’anima del campione di Marco Maddaloni”.

“Un racconto tramite il quale è possibile seguire le varie tappe della carriera sportiva del judoka, del suo vissuto personale e della sua sfera privata, e in cui non è solo l’atleta a risaltare, ma anche l’uomo”. Un testo in cui racconta anche le sue difficoltà: “Come sportivo i titoli ce li ho ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita”.





Marco Maddaloni, dopo il GF sogna un ruolo da opinionista

“Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore”. Uno dei suoi desideri era quello di andare in tv. Ed è per questo che si candida per il ruolo di opinionista ne La Talpa.

Interrogato da un giornalista sulla possibilità di partecipare ad un nuovo reality ha detto. “Stavolta però vorrei andare in studio come opinionista! Dopo aver vinto Pechino Express nel 2013 e L’Isola dei Famosi nel 2019 ed essendo stato quattro mesi nella casa più spiata dagli italiani credo di essere la persona giusta per parlare delle dinamiche e di strategie…”. Poi ha parlato anche del suo passato e delle difficoltà.

“Avere chiaro un obiettivo e fare in modo che diventi un’ossessione…E’ stato così quando ero un atleta, anche se poi il sogno si è trasformato in incubo perché non sono riuscito a vincere le Olimpiadi…”. Che Mediaset abbia deciso di dargli un possibilità?