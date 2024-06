Eleonora Daniele è stata scelta dalla Rai per un programma molto atteso. Per lei in piena estate ci sarebbe un’opportunità incredibile, col pubblico che gradirebbe moltissimo questa sua presenza in un evento così rilevante. A dare la notizia in anteprima è stato il sito TvBlog, che ha diffuso tante notizie in merito a quanto il pubblico vedrà tra meno di un mese.

Infatti, Eleonora Daniele ha ricevuto dalla Rai una proposta irrinunciabile per un programma particolarmente atteso. Ha una natura molto bella e i telespettatori sono molto contenti che sarà lei al timone di questa manifestazione, che si svolgerà allo stadio Gran Sasso d’Italia- Italo Acconcia della città de L’Aquila.

Eleonora Daniele scelta dalla Rai nel programma più atteso dell’estate

Eleonora Daniele alla Rai avrà l’occasione di condurre questo programma molto interessante. All’evento ci saranno tanti cantanti famosi, infatti TvBlog ha nominato Leo Gassmann, Rocco Hunt, Enrico Ruggeri, Bugo, Il Tre, Maninni, Bunker44 e Ubaldo Pantani. Ma non è tutto perché ci saranno anche diversi esponenti della politica italiana.

La presentatrice avrà l’onore di presentare l’edizione numero 33 della Partita del Cuore, che vedrà sfidarsi la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica. A proposito dei politici, ci saranno “i ministri Francesco Lollobrigida e Matteo Salvini, il sottosegretario Luigi D’Eramo, il presidente del Senato Ignazio La Russa, Francesco Boccia e Anna Ascani del Pd il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il senatore Matteo Richetti, Jacopo Morrone della Lega, Marco Furfaro del Pd, Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle e Alessandro Morelli della Lega”, come rivelato da TvBlog.

Appuntamento con la Partita del Cuore il prossimo 17 luglio su Rai1 a partire dalle ore 21.45. La gara si disputerà però il giorno precedente. Durante l’evento si raccoglieranno dei fondi da destinare al reparto di Pediatria dell’ospedale San Salvatore de L’Aquila e dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.