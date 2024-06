La prima stagione di “Che Tempo Che Fa” lontano dagli schermi Rai si è conclusa a maggio, con grande successo e soddisfazione per Fabio Fazio. Il conduttore passato sul Nove, tuttavia, non perde occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Fazio ha più volte fatto riferimento, anche se sottilmente, ai cambiamenti che hanno colpito Rai3, come quando ha condiviso un articolo del Sole 24 Ore che evidenzia l’anno disastroso per la rete, dovuto anche alla perdita di volti noti come lui stesso, Bianca Berlinguer e Massimo Gramellini.

“Dovete saperlo subito”: la notizia top arriva da Fabio Fazio

In prima serata, la fascia nobile, Rai3 ha perso quasi il 20% del proprio pubblico, registrando il peggior calo d’ascolto tra tutte le reti. Numeri che evidenziano una situazione difficile per Rai3, ora scesa al quarto posto a livello nazionale.

In questo contesto, Fabio Fazio ha portato il suo pubblico fedele sul Nove, dove ha trovato un avversario degno alla domenica sera, con “Report” spostato su Rai3 proprio per contrastare “Che Tempo Che Fa”. Tuttavia, questo cambiamento non ha giovato complessivamente alla rete, che ha perso ascolti anche in altre serate.

Ma Fazio non si ferma e guarda già avanti. Proprio ieri, ha annunciato una notizia top ai suoi telespettatori, creando un’aspettativa palpabile: “Stiamo già cucinando la prossima stagione di #CTCF sul Nove. Che ospiti vi piacerebbe vedere?”.

Che ospiti vi piacerebbe vedere? pic.twitter.com/qrdu6AKEGb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) June 1, 2024

I commenti del pubblico non si sono fatti attendere. Un fan scrive: “A me piacerebbe immensamente partecipare come pubblico alla trasmissione!!!!! Come ospite sarebbe oltremodo piacevole rivedere Barack Obama… Buon lavoro!!”. Altri suggeriscono: “Stephen King”, “Sinner, Crozza, Sommi”, e qualcuno propone: “Qualche persona non famosa ma di esempio per qualche azione fatta”.

L’entusiasmo dei telespettatori testimonia il successo della trasmissione e l’attesa per la nuova stagione, che riprenderà in autunno. Fabio Fazio, nonostante il cambiamento di rete, ha saputo mantenere alto l’interesse e la partecipazione del suo pubblico, pronto a seguirlo nelle nuove avventure televisive che li attendono sul Nove.