Ballando con le Stelle, le parole di Pasquale La Rocca per Federica Nargi e Luca Favilla. È stata un’edizione speciale quella appena conclusa del popolare dancing show di Rai1. Il programma condotto da Milly Carlucci ha raggiunto ascolti record ed è stato caratterizzato da momenti di grandi emozioni, discussioni, liti, ma soprattutto tanta qualità nelle performance.

Alla fine ha trionfato Bianca Guaccero con il suo fresco compagno Giovanni Pernice, davanti a Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Al terzo posto si è classificata Federica Nargi che, assieme a Luca Favilla, era tra le favorite per la vittoria finale. C’è stata anche qualche polemica da parte di chi avrebbe voluto vedere la showgirl arrivare almeno seconda, ma a colpire sono state le dichiarazioni di uno dei protagonisti della trasmissione, Pasquale La Rocca.

Leggi anche: “Ora facciamo così”. L’annuncio di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice dopo Ballando con le stelle





Il messaggio di Pasquale La Rocca per Federica Nargi e Luca Favilla

Prima del verdetto finale Pasquale La Rocca ha fatto sapere: “Dopo tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. E vorrei che questo finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner per poterlo concludere”. Successivamente il ballerino ha voluto dedicare alcune parole a Federica Nargi e Luca Favilla, arrivati terzi dietro di loro.

“Voglio prendermi un momento per fare i miei complimenti più sinceri a voi due per il meraviglioso percorso che avete fatto a Ballando con le Stelle – ha scritto in una Instagram Story Pasquale – Federica, la tua eleganza e il tuo carisma hanno illuminato la pista, mentre Luca ha dimostrato di essere un partner eccezionale, capace di creare una sintonia unica con te”.

“Siete riusciti – scrive ancora il ballerino e coreografo – a raccontare emozioni profonde con ogni esibizione, e avete conquistato il cuore del pubblico con il vostro spirito e la vostra autenticità. Essere arrivati al podio insieme è un traguardo straordinario. Ed io, che conosco bene il lavoro e la passione che questo percorso richiede, non posso che applaudire alla vostra crescita e al vostro talento”.

Un messaggio che in tanti hanno apprezzato, anche se qualche ha storto il naso: “Che squallore! – ha commentato un’utente – La tua bravura è il grande talento se ne è andato a farsi friggere con il tuo scorretto comportamento nel dire che questo è l’ultimo anno, quando le votazione non erano ancora finite, veramente brutta cosa! Il secondo posto era ed è palesemente della Nargi, è inutile che adesso tu gli faccia i complimenti”.

“Ora che è tutto finito lo dico”. Federica Pellegrini e Angelo Madonia: vuota il sacco dopo la finale di Ballando con le stelle