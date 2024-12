Jannik Sinner, fresco di successi come la vittoria agli Australian Open e leader di un’Italia trionfante in Coppa Davis, ha dichiarato ufficialmente che non sarà presente a Sanremo 2025, nonostante le presunte richieste del direttore artistico Carlo Conti. Il tennista altoatesino, noto per il suo carattere riservato e il focus sulla carriera, ha detto a riguardo: “Canto malissimo, ballo peggio. Preferisco restare concentrato sul mio lavoro, il tennis è la mia priorità”. Questa decisione riflette la coerenza di Sinner, che da sempre evita luci dei riflettori non legate al suo sport.

Anche personaggi influenti come Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, hanno sostenuto la scelta, affermando che la semplicità di Jannik è un valore da preservare in un panorama mediatico spesso troppo invadente. “Non penso di andare al Festival di Sanremo. Ho cose migliori da fare”, ha dichiarato a Piero Chiambretti in occasione dei Supertennis Awards a Milano, affermando che nel caso ricevesse un invito lo declinerebbe come aveva fatto un anno fa con Amadeus.





Jannik Sinner: “Non andrò a Sanremo, ho cose migliori da fare”

Nel 2024, Jannik Sinner ha scalato ulteriormente le classifiche del tennis mondiale, raggiungendo il quarto posto nel ranking ATP. Dopo aver conquistato il suo primo Slam agli Australian Open, ha guidato l’Italia verso la vittoria in Coppa Davis, consolidando la sua reputazione come uno dei migliori tennisti azzurri di sempre. Ora, il suo focus rimane sui prossimi tornei, con l’obiettivo di aggiungere altri trofei al suo palmarès.

Dal punto di vista personale, Sinner mantiene un profilo molto discreto. Sebbene alcune indiscrezioni abbiano suggerito prima una relazione, poi una rottura con Anna Kalinskaya, il tennista non ha confermato alcun dettaglio sulla sua vita sentimentale, sottolineando come preferisca dedicare tempo alle sue passioni più semplici: sciare, giocare ai videogiochi e trascorrere tempo con la famiglia e gli amici.

La sua scelta di non lasciarsi coinvolgere dalle distrazioni mediatiche è apprezzata dai suoi fan, che lo ammirano per la dedizione e l’autenticità. Tuttavia il fatto di dire no a Sanremo per la seconda volta comincia a far storcere qualche naso, sopratutto ai piani alti. Con questa scelta, Sinner ribadisce ancora una volta che non vuole distrazioni, ma il pubblico d’altro canto non fa che parlare di lui e vorrebbe conoscerlo meglio. Sui social chiaramente è bufera: “Ma chi ti credi di essere?”, scrive uno ad esempio. “Beh, il più grande tennista italiano di sempre”, gli commenta un altro.

