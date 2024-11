Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Fernando Capecchi, storico manager di artisti, noto per il suo straordinario talento nel riconoscere e coltivare i grandi nomi della scena televisiva e cinematografica italiana. Capecchi si è spento oggi, venerdì 19 novembre, lasciando la moglie Anna e i figli Silvio ed Elena.

La carriera di Capecchi ebbe inizio lontano dal mondo dello spettacolo: lavorava come venditore di piante. Tuttavia, la passione per l’intrattenimento lo spinse a intraprendere una nuova strada. Nel piccolo borgo di Ramini, vicino Pistoia, Capecchi fondò la Vegastar, un’agenzia di management artistico che avrebbe lanciato alcuni dei volti più celebri dello showbiz italiano. Capecchi scoprì e guidò artisti come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, formando un trio iconico della comicità e della televisione toscana. Il suo fiuto per il talento lo portò anche a collaborare con personaggi come Francesca Fialdini e Luca Barbareschi, consolidando il suo ruolo di mentore dietro le quinte del successo di molte carriere.

Leggi anche: “Le hanno trovate morte”. Lucia e Sonia scomparse lo stesso giorno, la tragica casualità: è giallo





Carlo Conti in lutto, il dolore nell’annuncio: “Con te perdo un pezzo della mia vita”

Uno dei primi a ricordare Fernando Capecchi è stato Carlo Conti, che ha condiviso un commovente messaggio su Instagram: “Ciao Fernando. Che gavetta insieme! Quanti kilometri, quante serate, quante delusioni e quante soddisfazioni, quanti abbracci e quante discussioni, quanti ‘saluta tutti’. Con te se ne va un pezzo di vita”.

Il legame tra i due andava oltre il rapporto professionale. Conti, che ai tempi lavorava come dj, fu uno dei primi artisti a entrare nella scuderia di Capecchi. Grazie a lui, Capecchi conobbe Leonardo Pieraccioni, segnando l’inizio di un sodalizio che avrebbe cambiato il panorama dello spettacolo italiano. Poco dopo, l’incontro con Giorgio Panariello completò il cerchio, dando vita a un trio che oggi rappresenta un pezzo di storia dell’intrattenimento italiano.

Fernando Capecchi non era solo un manager: era una guida, un amico e un sostenitore incondizionato dei suoi artisti. La sua dedizione, la capacità di intuire il potenziale di chiunque incontrasse e il suo approccio umano lo hanno reso un punto di riferimento per molti nel settore. Il suo lavoro, spesso lontano dai riflettori, ha avuto un impatto enorme sulla cultura pop italiana, lanciando talenti che continuano a intrattenere e ispirare milioni di persone.

La perdita di Fernando Capecchi lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi familiari, ma anche tra i tanti artisti e amici che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Con la sua scomparsa, se ne va una figura che ha contribuito a plasmare il panorama dello spettacolo italiano, lasciando un’eredità di passione, dedizione e successo.