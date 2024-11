Mistero e tanta tristezza per l’esito delle ricerche di Sonia e Lucia, scomparse nello stesso giorno a pochi chilometri di distanza l’una dall’altra e che sono state trovate morte nella giornata di venerdì 29 novembre. I vigili del fuoco, grazie ai suoi sommozzatori, sono stati in grado di individuare i due cadaveri generando un grande dolore in tutta la comunità.

Sonia e Lucia sono dunque morte, dopo che erano scomparse lo stesso giorno in maniera improvvisa. Stando a quanto rivelato, le due donne non si conoscevano. Sonia Magarotto aveva 62 anni e il suo corpo è stato ripescato dalle acque del fiume Bacchiglione, precisamente alle chiuse di Voltabarozzo. E ora il cadavere è stato messo a disposizione dei magistrati per le indagini.

Sonia e Lucia trovate morte, erano scomparse lo stesso giorno

Sonia era di Padova, mentre Lucia Occhionorelli aveva 57 anni ed era nativa di Limena, sempre nel padovano. Entrambe sono morte in circostanze che dovranno essere chiarite. Il decesso della signora Occhionorelli, avvenuto a pochi metri dalla sua casa, è stato annunciato dal sindaco del paese veneto, Stefano Tonazzo: “Purtroppo è stata trovata priva di vita. Un pensiero di vicinanza e di cordoglio ai familiari e un grazie a carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile”.

Lucia aveva lasciato la sua abitazione senza effetti personali e il suo cellulare. Lavorava come veterinaria e viveva da sola, inoltre pare non avesse alcun problema di salute. Resta il giallo su come mai sia deceduta. Medesimo mistero sulla dipartita della signora Sonia, coi familiari che non hanno saputo dire il motivo della sua sparizione.

Spetterà alle autorità competenti giungere alla risoluzione dei due casi, che hanno generato sconcerto non solo nei parenti ma anche in tutti gli abitanti di Limena e di Padova.