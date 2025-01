Un altro grosso colpo di scena a poco dalla nuova puntata del Grande Fratello. Se il pubblico deve ancora metabolizzare la svolta inaspettata che ha preso il rapporto tra Luca e Jessica allora dovrà tenersi forte per quello che sta accendendo ad Helena. Come Jessica, la modella brasiliana ha fatto rientro nella casa nella scorsa diretta. Ha visto la clip ‘bollente’ con Javier e Zeudi protagonisti ma sembrava tutto sommato serena.

Soprattutto dopo che la ex Miss Italia le ha rivelato di voler riprendere le redini del rapporto di complicità che avevano instaurato prima della sua uscita. Ora però dopo i primi avvicinamenti, l’idillio sembra essere svanito, lasciando spazio a accuse pesanti di strategie. Zeudi è una “giocatrice furbetta con la F maiuscola”, l’ha definita Helena con Stefania e Amanda.

Leggi anche: “Loro due…”. Luca e Jessica al Grande Fratello, la svolta inaspettata dopo il caos e ora la scoperta





GF, Helena chiude: “Non ho bisogno di nessuno”

“Zeudi ha nuotato nella mia onda, è una furba, non mi piace. Ci sta provando con Javier perché è un suo piano scritto”, ha detto la modella brasiliana. Secondo Helena, l’interesse di Zeudi nei suoi confronti non sarebbe mai stato autentico. Al contrario, sarebbe una strategia per ottenere visibilità e rafforzare la sua posizione all’interno del gioco.

Quindi Helena ha svelato dettagli inaspettati sulla loro amicizia speciale: “Era lei che veniva da me, mi baciava, mi cercava. Ma ora ho capito tutto: ha un piano nella sua testina, e io non voglio più farne parte”. Anche perché va considerato il coinvolgimento di Javier. Secondo Helena Zeudi flirta apertamente con lui e questa la direbbe lunga.

Helena: sto sgamando Zeudi, tanto furba, sei entrata qua dicendo che ti piace Javier, poi sei venuta da me e addirittura dici che ti ho baciata, no no era lei a baciare me, furba con la F maiuscola



Helena ha sgamato alla grande Zelda#grandefratello pic.twitter.com/6FJaMw2zd8 — mullon3 (@mullon34) January 26, 2025

Immaginate dopo mesi duri dentro la casa uscire, rientrare acclamata e trovare quella situazione orrenda

E lei ci sta male, di nuovo.

Io vi lancio l’hashtag. ❤️‍🩹#HELENAGOSOLA#grandefratello #heleners



pic.twitter.com/MbonC3pCsN — uno come cento 61%✋🏻✌🏻 (@sezkdy_) January 27, 2025

“Dice di essere interessata a me, ma poi flirta con lui. Si vede chiaramente!” ha tuonato la brasiliana. Che si dice anche pronta a ritirarsi da questo gioco di strategie: “Io vinco ritirandomi. Non ho bisogno di nessuno”, ha aggiunto arrivando praticamente alle lacrime. E i fan degli Zelena che dicono? Sono spaccati: molti hanno già abbandonato Zeudi, accusandola di aver tradito la fiducia di Helena, altri invece continuano a difenderla, sostenendo che si tratti solo di dinamiche di gioco.