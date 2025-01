Nelle ultime ore la svolta al Grande Fratello: Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno seppellito l’ascia di guerra e si sono riappacificati. Ricordiamo che dopo mesi di idillio nella casa c’era stata una frattura profonda tra i due, con pesantissime accuse reciproche e che quando lei è tornata, giovedì scorso, ha più volte ribadito il suo punto di vista sull’attore. Ossia che Luca l’avrebbe sedotta e abbandonata, dunque usata per una presunta strategia di gioco.

Ma le cose cambiano in un lampo al GF e così è stato anche per questo rapporto che sembrava insanabile. In piena notte, l’attore si è avvicinato alla cantante per scherzare, poi i due si sono abbracciati e lei è scoppiata a piangere. In seguito, Jessica si è appartata con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo e raccontato quello che prova adesso.

GF, Luca e Jessica: la pace ma anche il retroscena choc

“Non ho più la febbre per lui, so che è un amico, ma io non posso lasciare andare un rapporto così intenso. Ho rivisto quegli occhi e mi hanno rifatto sognare. Sono tornata un attimo lì, sono tornata ad un mese e mezzo fa. Ed è bello, sono anche emozioni. Io c’avevo creduto davvero, ci speravo”, ha spiegato Jessica.

Jessica ha aggiunto di stare bene adesso e “di poter tornare ad essere felice con lui come amico”. Ha ammesso di averne dette di tutti i colori, così come ha fatto lui, ma “succede se c’è una cosa forte. Ma che io gli voglio tanto bene si vede. Questa svolta era inevitabile”. Insomma, nonostante tutto li lega un grande affetto e non vuole cancellare l’attore dalla sua vita.

Il pubblico è rimasto spiazzato da questo avvicinamento improvviso, soprattutto dopo che è emerso un retroscena scioccante: questa tregua inaspettata tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani avvalorerebbe la tesi che la loro rottura sarebbe stata frutto di una messa in scena. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, sarebbe tutto organizzato: “Li conosco bene, è tutto organizzato. Il fidanzato di Luca, Calvani e Jessica sono tutti d’accordo per creare questa dinamica”. Sarà vero?