Helena Prestes è stata eliminata dal televoto durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 13 gennaio e ha lasciato la Casa di Cinecittà dopo aver perso il “duello finale” contro la nemica Shaila Gatta. L’ex velina, visibilmente emozionata, ha abbracciato il fidanzato Lorenzo Spolverato appena appreso il risultato, ma poco dopo, durante le nomination, ha scatenato una scena un po’ particolare: si è infatti messa a twerkare davanti alle mini piramidi, un comportamento criticato da Alfonso Signorini.

“Intanto grazie a tutta l’Italia che mi ha salvato, vi voglio bene. Merita un twerk questa cosa”, ha detto Helena, prima di accovacciarsi e iniziare a muovere i fianchi. Il gesto, tuttavia, non è stato apprezzato dal conduttore, che, dallo studio, ha commentato: “Scusa, ma veramente. Risparmiaci questa cosa. Che senso ha questo saluto? Come il cane che quando è felice muove la coda, tu muovi il sedere”. A quel punto, la ragazza ha cercato di giustificarsi: “Luca mi prende sempre in giro, dice che quando sono felice twerko”.

Grande Fratello, Shaila a Luca: “Non mi fido di te”

E a proposito di Luca, grande amico di Helena, Shaila ha deciso di parlare con lui a causa del suo cambiamento repentino dopo la nomination. “A oggi mi trovo a non fidarmi più di te e ti dico che fa più male a me che a te”, ha detto l’ex velina di Striscia la notizia. E ancora: “È bellissimo che tu abbia la tua filosofia di vita, penso sia il tuo punto forte”, ha detto la concorrente mostrandogli comunque la sua stima ma ribadendo il concetto della mancanza di fiducia e quindi, di fatti, chiudendo con lui.

“Siamo in un gioco e spesso e volentieri mi sono sentita un gioco con te e non una persona. Lo penso davvero…” ha detto ancora la giovane. Parole che hanno colpito Calvani, che ha subito replicato per cercare di chiarire la sua posizione: “Tu quando sei con Lorenzo cambi…io vedo una Shaila diversa. Una Shaila sopra le righe che non mi fa impazzire”.

Luca ha spiegato a Shaila il suo punto di vista: “Quando discutiamo di Helena, discutiamo da accessori perché il culmine è che il tuo compagno, dopo averci giocato e scherzato, è cambiato. Io ho percepito che il comportamento di Lorenzo sia stato in netto contrasto con il fatto che l’abbia nominata. Ho fatto le mie scelte nei confronti delle persone a cui volevo più bene […] Il tuo ragazzo gioca e mi vuole fuori da qui, è palese”, ha concluso Luca.