Amici, in attesa di scoprire il nuovo cast di prof e, soprattutto, i nuovi talenti, ci sono i protagonisti dell’edizione da poco conclusa ad appassionare i fan. E proprio in queste ore è tornato al centro dell’attenzione mediatica quello che da molti è considerato il vincitore morale tra i concorrenti finalisti del talent di Maria De Filippi. Ricordiamo che ha vinto Sarah Toscano.

Ma per molti doveva vincere Mida. Non è successo ma il cantautore trapper vanta comunque il record al titolo di detentore della prima e unica certificazione di disco di platino conseguita tra i singoli di Amici 23 con il brano Rossofuoco che tra gli ultimi aggiornamenti di vendita Fimi-Gfk segna in questi giorni il raddoppio del traguardo.

Amici 23, polemica su Mida: pubblico nero

A maggior ragione per questi motivi, oltre che per l’indiscusso talento, i fan di Mida si stanno rivoltando. Per la sua assenza ai Tim Summer Hits. Tra gli eventi musicali più attesi, lo show vede il cantante non confermato tra gli ospiti previsti sul palco.

Se, infatti, i colleghi Petit, Holden e Sarah Toscano di Amici 23 sono chiamati ad esibirsi in piazza, a Roma, per lo show di premiazioni musicali, di Mida sembra non esserci traccia, almeno non come performer sul palco. E le anticipazioni della line up diffuse su Instagram sono state commentatissime dai fan.

Nonostante il doppio platino raggiunto con il singolo estratto dal primo album Ep post-Amici, Il sole dentro, non sarebbe infatti confermata la presenza di Mida al Tim Summer Hits e c’è molto malcontento generale. E infatti tra i tanti commenti si legge: “Ingiusto che sia stato escluso”, “Manca il più rilevante”, “Perché queste discriminazioni?”.