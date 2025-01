Duro colpo per Alfonso Signorini, non bastavano gli ascolti non esaltanti e le liti nella Casa, a gettare un’ombra scura sul Grande Fratello ora c’è anche altro. La decisione è stata presa nei giorni scorsi ma solo ora è diventata di dominio pubblico. L’azienda Santero non è più uno sponsor del Grande Fratello. Secondo molti utenti della rete la volontà sarebbe legata all’eliminazione di Helena Prestes. In che modo? Semplice.

I fan della modella brasiliana, eliminata durante il televoto di lunedì, stanno portando avanti una vera e propria crociata, e stanno contattando tutti gli sponsor del programma affinché si ritirino. L’azienda ha però specificato: “Ci teniamo a informare gli utenti che hanno commentato che abbiamo deciso di interrompere anticipatamente la nostra presenza come sponsor nella casa del Grande Fratello”.





E ancora: “Ringraziamo per le segnalazioni ricevute, che ci hanno portato a fare scelte più in linea con la nostra identità. La nostra presenza non è più visibile da ormai due puntate. Ci teniamo però a ribadire che la decisione di non prolungare la nostra collaborazione non è legata né a un concorrente in particolare né alle scelte della produzione del programma”.

“Si tratta esclusivamente di una nostra valutazione interna, guidata dalla volontà di concentrarci su priorità di comunicazione più in linea con valori che rappresentano il nostro brand”. Per Signorini un duro colpo. L’azienda vitivinicola 958 Santero è leader nella tradizione vinicola e spumantistica italiana. Dal 1958 ad oggi, ha saputo tradurre in una personale interpretazione nel segno della creatività.

Da alcuni anni, infatti, gli spumanti, i cocktail e gli aperitivi firmati 958 Santero si distinguono non solo per qualità, ma anche per l’originalità di un packaging estremamente creativo, mai banale e avanguardia di nuove prospettive di progettazione e divulgazione di contenitori e modalità di confezionamento del tutto innovative.