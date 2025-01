Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, il pubblico ha finalmente conosciuto i provvedimenti disciplinari che sono stati presi nei confronti di Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, dopo che entrambi sono stati accusati di aver infranto le regole del reality. La situazione ha generato dibattiti accesi sia tra i concorrenti che tra gli spettatori.

Le infrazioni commesse dai due concorrenti sono state diverse. Luca Calvani ha ricevuto un biglietto dall’esterno, mentre Lorenzo Spolverato ha ammesso di aver utilizzato il telefono durante una trasferta in Spagna, per controllare i profili social di alcuni coinquilini. A prendere la parola per primo è stato l’attore toscano, che si è difeso dicendo: “Non mi sono mai arrivate informazioni dall’esterno. E se è successo, ringrazio l’amico che mi ha voluto aiutare e non farmi cadere nella trappola. Non dico che non ho sbagliato, era una situazione difficile”. Tuttavia, il conduttore Alfonso Signorini non ha mancato di sottolineare l’errore, ricordando che, regolamento alla mano, il gesto non è giustificabile.

GF, la decisione su Lorenzo e Luca

La tensione è esplosa durante un confronto diretto tra i due concorrenti. Durante la serata, Luca ha accusato Lorenzo di aver violato il regolamento controllando i social di Tommaso e altri concorrenti. Messo alle strette, Spolverato ha confessato l’accaduto, rivelando di aver effettivamente utilizzato il telefono durante la sua trasferta in Spagna per dare un’occhiata ai profili di Tommaso e Giglio. Durante la confessione, ha ammesso: “Chiedo scusa”.

Il Grande Fratello, pur riconoscendo la gravità delle infrazioni, ha deciso di adottare un approccio indulgente, limitandosi a un ammonimento per entrambi i concorrenti. Alfonso Signorini ha però chiarito che in futuro non ci saranno più tolleranze per simili comportamenti: “Il livello di tolleranza è pari a zero. Però vi concede di riprendervi. Ma scambiare informazioni non va bene e non è più possibile farlo. In caso contrario si prenderanno provvedimenti. Siete responsabili di quello che avete fatto. Io non solo vi avrei mandato in un ripostiglio, ma avrei anche chiuso la chiave”.

Queste parole hanno lasciato intendere che il Grande Fratello è determinato a mantenere un ambiente di gioco leale, e qualsiasi ulteriore violazione delle regole comporterà conseguenze più severe. Nonostante le scuse di Lorenzo, Signorini ha sottolineato un problema ricorrente nella casa: “Chiedo scusa è il mantra a ogni cazz… che fate. Siete disposti a fare casini pazzeschi”.

Ha inoltre fatto capire che altre persone nella casa, come Tommaso e Mariavittoria, potrebbero essere coinvolte in situazioni simili, pur evitando di entrare nei dettagli. Se da una parte i concorrenti sembrano aver tirato un sospiro di sollievo per l’assenza di sanzioni più gravi, molti spettatori si sono detti perplessi. In molti ritengono che le regole dovrebbero essere applicate con maggiore rigore, considerando le continue infrazioni come si legge sotto al video su X.

Durante un duro scontro, Luca ha accusato Lorenzo di aver infranto il regolamento utilizzando un cellulare #GrandeFratello pic.twitter.com/lNKRhT4iKw — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2025

Nonostante l’ammonizione, il Grande Fratello ha lasciato aperta una porta per la redenzione: “Vi concede di riprendervi”. Tuttavia, il messaggio è chiaro: alla prossima violazione, il reality non sarà altrettanto indulgente. La puntata di ieri ha dimostrato come il clima nella casa sia sempre più teso, e le dinamiche di gioco potrebbero subire una brusca svolta se i concorrenti continueranno a spingersi oltre i limiti imposti dal regolamento.