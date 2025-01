Ieri sera, 23 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello: i colpi di scena tanto attesi ci sono stati con due concorrenti che si sono visti chiudere per sempre la porta della trasmissione. Durante la puntata c’è stato spazio per l’atteso confronto tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani che, poche ore prima, erano stati protagonisti di un durissimo scontro in cui entrambi si accusavano di aver violato il regolamento.

>>“Finisce male per i tre più forti”. Grande Fratello, li hanno sbugiardati e stavolta Signorini non può fare sconti

Davanti a quelle parole Signorini ha deciso di prendere un provvedimento ufficiale alquanto strano per chi, come loro, si era messo in contatto con l’esterno: nessuna sanzione, nessuna squalifica, una posizione che farà inevitabilmente discutere.





Grande Fratello, chi sono i quattro ripescati

La puntata di ieri, però, era attesa soprattutto per i ripescaggi dopo la reazione degli altri inquilini che aveva preso male la decisione. Lorenzo Spolverato, per esempio, aveva ammesso di essersi infuriato con gli autori in confessionale. Poi aveva minacciato di andare via qualora dovessero entrare gli ex concorrenti.

“Sono andato in confessionale a sbottare per questa cosa. Ho timore di aspettare giovedì e poi me ne vado. Sai chi mi entrano da quella parte? Iago ed Helena”, le parole. Concorrenti che poi sono rientrati, quattro sui sei nel tugurio. La concorrente più votata è Helena, che ha raccolto il 60% di voti. Successivamente si passa a Jessica che ha totalizzato il 16% di voti.

Ancora vediamo la presenza di Iago al 13%. Si aggiungono poi Eva con l’8%, ma anche Federica con il 2% e infine Michael all’1%. Michael e Federica, non faranno ritorno nella Casa del Grande Fratello, per loro l’esperienza nel Grande Fratello è finita per sempre.