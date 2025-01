È ancora inverno pieno e il Grande Fratello nel vivo ma è già tempo di parlare di Isola dei Famosi. Da settimane ormai ci si chiede chi prenderà il posto di Vladimir Luxuria, che a sua volta prese quello di Ilary Blasi. Sono giorni invece che ci si chiede quando inizierà. Questo perché stanno circolando diverse ipotesi sul fatto che potrebbe addirittura non andare in onda in questa stagione tv per lasciare spazio al reality ora in onda su Canale 5.

L’autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia ha da poco rivelato direttamente sul suo profilo social che il reality di Alfonso Signorini potrebbe addirittura finire a maggio: “Signorini ha detto che l’attuale edizione del Grande Fratello ‘durerà ancora molto’. Si dice sino a maggio…No comment”, le sue parole. Allora, se così fosse, i reality potrebbero addirittura andare in onda in contemporanea occupando due serate a settimana su Canale 5.

Isola dei Famosi, chi è la nuova conduttrice

Sono solo voci al momento, quindi i rumor più succosi riguardano la nuova padrona di casa. Mesi fa circolava con non poca insistenza il nome di Diletta Leotta, ma questa ipotesi pare però essere naufragata dopo l’insuccesso ottenuto con La Talpa.

C’è chi sostiene che la società di produzione dell’Isola dei Famosi, Banijay, voglia puntare sul ritorno di Ilary Blasi, forte del grande successo ottenuto con la sua serie su Netflix. Ma il sito Tv Blog ora serve il colpo di scena: il noto portale televisivo fa il nome dell’attuale conduttrice de Le Iene: Veronica Gentili.

“Pare essere ora in pole position per la conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi”, si legge. Anche perché, sempre sulla base delle indiscrezioni raccolte del sito, sembra che al momento non ci sarebbero alternative: “Pare davvero che le alternative alla Gentili non ci siano o se preferite non raccolgano i consensi sufficienti affinché siano prese concretamente in considerazione”. Sarà quello di Veronica Gentili il nome giusto per riportare ai vecchi splendori il reality incentrato sui naufraghi?