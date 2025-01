Si alza improvvisamente dal pubblico e poi si scaglia verso il conduttore, gridando: attimi di panico e tensione durante la diretta tv. La scena ha lasciato sgomenti sia gli ospiti della nota trasmissione sia il pubblico da casa. L’episodio si è verificato il 21 gennaio, durante una puntata dedicata all’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’irruzione è scattata nel momento in cui si stava discutendo dell’intervento pronunciato dall’imprenditore Elon Musk durante la cerimonia.

Nel video divenuto virale in Rete, si vede un uomo balzare davanti alla telecamera, di spalle. Nella stessa inquadratura si può osservare chiaramente lo sgomento negli occhi del conduttore. Dopo un secondo di smarrimento, quest’ultimo ha provato a reagire. Poi l’incurose è stato rapidamente bloccato dagli addetti alla sicurezza. “Portatelo fuori, ne parleremo dopo”, ha commentato il conduttore.

L’interruzione è avvenuta durante il programma televisivo francese Touche pas à mon poste!, in onda martedì 21 gennaio 2025 sul canale C8. L’individuo, prima di essere neutralizzato dalla sicurezza, si era diretto con decisione verso Cyril Hanouna, conduttore della trasmissione. L’episodio è avvenuto nel corso di una discussione incentrata su Elon Musk, lasciando lo studio in preda al caos per qualche minuto. Tra le urla, l’uomo ha gridato: “Cyril, ti amo!”, attirando l’attenzione di tutti i presenti.

L’uomo è stato fermato dalla security, prontamente intervenuta, e portato fuori a forza dallo studio. Cyril Hanouna ha commentato l’accaduto elogiando il pronto intervento: “Sono stati tempestivi, e li ringrazio per questo”. Poi ha aggiunto: “Comportamenti del genere sono pericolosi. Denuncerò l’accaduto. Non si può agire così, si perde anche un’incredibile quantità di tempo”. Ha inoltre confessato di aver avuto l’istinto di reagire fisicamente: “Avrei potuto colpirlo”.

🚨📺🇫🇷 FLASH – Un homme a fait irruption sur le plateau de #TPMP et a tenté de sauter sur Cyril Hanouna avant d’être arrêté par la sécurité de l’émission. pic.twitter.com/pr1nKfWU9E — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 21, 2025

Anche gli ospiti in studio non hanno nascosto lo spavento. La giornalista Kelly Vedovelli, presente durante l’accaduto, ha dichiarato: “Ho avuto paura, è successo proprio dietro di me”. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto dell’uomo. Secondo quanto riferito da Hanouna e riportato dal sito Purepeople, tuttavia, non sarebbe la prima volta che l’uomo partecipa come spettatore alla trasmissione Touche pas à mon poste!.