Nella serata del 13 gennaio 2025, al termine di una puntata particolarmente intensa del Grande Fratello, Amanda Lecciso ha vissuto un momento di profondo sconforto. Le parole ricevute da Jessica Morlacchi durante la trasmissione e la nomination da parte di Ilaria Galassi l’hanno profondamente amareggiata, portandola a cercare conforto tra le braccia di Javier Martinez. Dopo la diretta, Amanda si è lasciata andare a un pianto liberatorio, esprimendo il suo dispiacere per le critiche ricevute. Ha confidato a Javier di sentirsi sola all’interno della Casa, soprattutto dopo l’uscita di Helena Prestes, e di considerare amici solo lui e Luca Calvani: “Non me la prendo per la nomination”.

Le parole di Jessica e la nomination di Ilaria l’hanno ferita, facendola sentire poco compresa e supportata. Javier, mostrando empatia e comprensione, ha offerto ad Amanda una spalla su cui piangere, rassicurandola e cercando di sollevarle il morale. La loro amicizia, già consolidata nelle settimane precedenti, si è ulteriormente rafforzata in questo frangente, evidenziando il legame profondo che li unisce.





Grande Fratello, Amanda corsa tra le sue braccia dopo la puntata

Notando lo stato d’animo di Amanda, Ilaria ha cercato un confronto per chiarire le motivazioni della sua nomination: “Spero che tu non ci sia rimasta male, ci siamo poco poco distaccate. Però sai che io sono sempre stata leale con te!”. Amanda poi le fa capire anche il suo punto di vista: “Avvicinarmi a te non era semplicissimo”, spiegando che la presenza di Jessica, spesso ostile, rendeva difficile creare un legame.

Jessica Morlacchi come saresti voluta essere Amanda Lecciso 💜 ma purtroppo la cattiveria te se magna!#grande fratello pic.twitter.com/GoJwxRS8F4 — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) January 13, 2025

Amanda ha espresso il suo dispiacere, sottolineando come poche persone nella Casa abbiano mostrato un reale interesse per lei, chiedendole sinceramente come stesse o approfondendo la sua conoscenza: “Pochissime persone sono venute davvero a guardarmi negli occhi e a dirmi: ‘Come stai? Mi parli un po’ di te?’”. Questo sentimento di isolamento ha accentuato il suo malessere, rendendo la nomination ancora più dolorosa.

Questo abbraccio dopo la diretta fa capire quanto siano complesse tutte le dinamiche e le emozioni intense che caratterizzano la vita all’interno della Casa del Grande Fratello. Il sostegno reciproco tra i concorrenti diventa fondamentale per affrontare le sfide quotidiane e superare i momenti di crisi. La relazione tra Amanda e Javier rappresenta un esempio di come l’amicizia possa essere un’ancora di salvezza in un contesto così particolare e stressante.

